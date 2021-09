Los 'looks' de la alfombra roja de los Premios Emmy que más impresionaron y los que dejaron mucho que desear

Los Ángeles vuelven a llenarse de luz, color y Alta Costura en la 73ª edición de los Premios Emmy. The Crown se convirtió en la grande ganadora de la noche, así como Emma Corrin en la alfombra roja, que no dejó a nadie indiferente con su look único de Miu Miu.

La actriz inglesa no fue la única que nos dejó con la mandíbula desencajada. La red carpet se llenó de glamour con las grandes estrellas de la pequeña pantalla, donde los colores pastel y el negro fueron los principales protagonistas.

Sin embargo, no todo fue de color de rosa y algunas de nuestras celebs favoritas nos hicieron dudar del gusto de sus estilistas, escogiendo looks poco adecuados para una gala por la noche, e incluso para pasear por la playa.

Las mejores vestidas

Sarah Paulson en los Premios Emmy 2021. GTRES

Sarah Paulson nos abrió las puertas del paraíso con este increíble vestido de Carolina Herrera. El rojo le sienta como un guante a la actriz y la combinación de volúmenes con ese escote tan pronunciado hace del diseño una pieza exquisita, elegante y muy en tendencia.

Beth Behrs en los Premios Emmy 2021. GTRES

Beth Behrs se convirtió en una princesa con este romántico vestido de Georges Hobeika. El rosa pastel combina a la perfección con la piel de la actriz, aunque lo que más enamora es el diseño de la prenda. Con un escote asimétrico que termina en unas mangas XXL de seda y la falda con una apertura en la pierna, la actriz coprotagonista de 2 Broke Girls se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche.

Billy Porter en los Premios Emmy 2021. GTRES

Billy Porter robó toda la atención a sus compañeras y logró que los ojos de todos los asistentes se posaran en él con un traje negro personalizado de Ashi Studio. Nuestra hada madrina favorita "desplegó sus alas" gracias a unos volantes en las mangas. El conjunto lo adornó con joyas, llevando un collar gigante de diamantes y esmeraldas, pulseras, anillos y pendientes de puño. El actor nos demostró una vez más que es todo un icono de la moda.

Robin Thede en los Premios Emmy 2021. GTRES

Robin Thede paseó por la alfombra roja los Premios Emmy con un delicado vestido de Jason Wu. El diseño de tul verde agua combinaba a la perfección con el subtono frío de la piel de la comediante y la armonía ente el volumen del escote y la parte inferior de la falda lo convierten en una prenda atrevida a la vez que elegante y atemporal.

Kaley Cuoco en los Premios Emmy 2021. GTRES

Kaley Cuoco arriesgó y acertó de pleno con un vestido en amarillo neón de Vera Wang. El tono ácido de la prenda, a tono con las sandalias, lo hace perfecto para los últimos días del verano y el diseño de tirantes de distinto tamaño, escote corazón, abertura en el centro de la falda y cola funcionan perfectamente juntos, sin que parezca que haya demasiada información.

Gillian Anderson en los Premios Emmy 2021. GTRES

Gillian Anderson encontró el equilibrio perfecto entre formal y algo que no sea demasiado serio con este vestido de Chloé en tejido natural. La actriz llevó un diseño cut-out en plena tendencia con lágrimas de motivos tribales e incluso borlas que, sin lugar a dudas, llamó la atención.

Jurnee Smollett en los Premios Emmy 2021. GTRES

Jurnee Smollett sabe que llevando un Dior es imposible equivocarse. La actriz que interpretó a Black Canary en Aves de Presa caminó por la alfombra roja con un vestido blanco roto palabra de honor repleto de flecos y volantes al que acompañó con un maquillaje vampy, que hará las delicias de los amantes de las historias de vampiros ambientadas en la época vicotriana.

Emma Corrin en los Premios Emmy 2021. GTRES

El look que escogió Emma Corrin estuvo cargado de polémica: o lo amas o lo odias, pero desde luego no dejó a nadie indiferente. La actriz lució vestido de Miu Miu de diseño minimalista en color amarillo vainilla y escote palabra de honor que combinó con un sombrero tipo capota (que nos recuerda a El cuento de la criada) y unos mitones largos que dejaban al aire una manicura negra XXL.

Los vestidos que menos gustaron

Maya Erskine en los Premios Emmy 2021. GTRES

Maya Erskine no acabó de convencer con un vestido de tirantes y estampado de pata de gallo de Miu Miu que resulta perfecto para un paseo por la ciudad en verano, pero que se queda muy corto y simple para una gala nocturna como son los Emmy.

Kathryn Hahn en los Premios Emmy 2021. GTRES

Kathryn Hahn protagonizó uno de los mayores chascos de la noche con este look de Lanvin. Aunque los trajes masculinos son una gran apuesta, el que escogió una de nuestras brujas favoritas de la televisión quedó demasiado sobrio y aburrido. El cinturón gigante que escogió tampoco ayudó, ya que se queda bastante anticuado y pasado de moda.

Julianne Nicholson en los Premios Emmy 2021. GTRES

Julianne Nicholson paseó con un vestido de Giambattista Valli que dejó mucho que desear. La prenda no se ajusta nada a la personalidad de la actriz ni representa a la casa italiana, con un diseño y estampado muy anticuado.

Aidy Bryant en los Premios Emmy 2021. GTRES

El vestido cottagecore de Aidy Bryant diseñado por Simone Rocha nos ha enamorado. Sin embargo, esta prenda quedaría perfecta para una boda de día, pero no para un evento nocturno como son los Premios Emmy.

Zanna Roberts Rassi, periodista y empresaria de moda, impresionó para mal con este look por completo. Ni el vestido que parece a medio hacer de Oscar de la Renta ni el moño completamente despeinado enamoró a nadie.

Angela Bassett apareció vestida con un diseño de Greta Constantine que no hacía justicia al gran talento de la actriz. El vestido clásico negro era invadido por una guirnalda rosa chicle que no ha terminado de convencer.

Madeline Brewer siempre es una de las favoritas, sin embargo con este vestido de Tom Ford ha patinado. A la actriz de Orange is the new black y El cuento de la criada le sienta genial el color chocolate, no obstante, el diseño del escote cuadrado con una sisa tan caída, lo hacían perfecto para ir a la playa, pero no a una entrega de premios.

El traje con el que apareció Carl Clemons-Hopkins sobre la alfombra roja nos hizo mirar dos veces para asegurarnos de que era real. El actor de Candyman llegó con un diseño de Christian Siriano más propio de Genio de Aladdín que de entrega de premios.