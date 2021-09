L'Institut Valencià de Cultura rep el Premi Crítica Serra d'Or per l'obra 'Poder i santedat'

20M EP

L'Institut Valencià de Cultura ha rebut el Premi Crítica Serra d'Or per l'obra 'Poder i santedat'. Es tracta d'un guardó atorgat anualment per la revista 'Serra d'Or', editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.