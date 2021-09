Els Premis Octubre celebren els 50 anys "en bona forma" amb 295 obres presentades

Una vegada tancat el termini de presentació de candidatures, l'organització dels guardons anuncia que ha rebut un total de 295 originals entre assaig, poesia, narrativa i teatre. Una xifra que "constata el bon estat de salut d'uns premis que, enguany, celebren la seua cinquantena edició".

Com és tradició, en la gala que se celebrarà el pròxim 30 d'octubre a València s'entregaran les distincions als guanyadors de les quatre categories.

En concret, 99 originals opten a guanyar el premi Andròmina de narrativa, 116 aspiren al Vicent Andrés Estellés de poesia, 27 al premi d'assaig Joan Fuster i 51 al premi Pere Capella de teatre. Les obres, "com és característic en aquest certamen organitzat per l'Editorial 3i4, han sigut presentades per autors de tot els territoris de parla catalana", recorda l'entitat en un comunicat.

El jurat que s'encarregarà d'escollir els guanyadors estarà integrat per Lluís Calvo, Martí Domínguez, Marina Massaguer, Jordi Muñoz i Carme Vidal Huguet en la categoria d'assaig; Lluïsa Julià, Jordi Marrugat, Ricard Mirabete, Jaume C. Pons Alorda i Ester Xargay en la de poesia; Borja Bagunyà, Manuel Baixauli, Núria Cadenes, Marina Porras i Anna Punsoda en la de narrativa i Francesc Foguet, Andreu Gomila, Manuel Molins, Fanny Tur i Aina Tur en la de teatre.

Per a commemorar els 50 anys de la cita lieraria, 3i4 llança una campanya especial a les seues xarxes socials per a recordar tots aquells llibres i autors que, en alguna ocasió, han guanyat un dels Premis Octubre.

Entre ells, figuren obres i escriptors rellevants com 'Matèria de Bretanya', de Carmelina Sánchez-Cutillas, que es va fer amb l'Andròmina en 1975 o 'Crítica de la nació pura', de Joan F. Mira, guanyador del premi Joan Fuster, l'any 1984.