L'incident va tindre lloc ahir, sobre les 20.10 hores, quan va bolcar el tractor per causes que no han sigut precisades.

Fins al lloc de l'accident es va desplaçar una unitat del SAMU, una altra de SVB i un metge d'Atenció Primària. Els serveis mèdics van assistir a l'home per traumatisme de tòrax i abdomen i possible fractura d'un braç. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló.