El trànsit es dispara en el Port, que dóna per «superada» la pandèmia

El Port de València va operar el mes d'agost passat al voltant de 3.000 contenidors plens de càrrega (exportació) al dia fins a aconseguir un total de 89.745 TEU (contenidor estàndard de 20 peus). Aquesta xifra suposa un increment del 6% respecte a agost de 2020, quan es van gestionar 84.971 contenidors, i del 13,4% en relació a 2019, amb 79.159 contenidors.

D'aquesta manera, el Port de València es consolida com el «millor soci» per a les empreses d'exportació/importació de la seua àrea d'influència i també «ratifica la rellevància que està adquirint en els últims anys aquest trànsit en les terminals valencianes», que representen un 40% del total del trànsit nacional, segons va destacar ahir l'Autoritat Portuària de València en un comunicat.

Aquestes dades mostren que la crisi generada per la Covid «s'ha superat» i el trànsit marítim, així com la labor de les empreses exportadores de l’hinterland’ de Valenciaport, ha propiciat el dinamisme de l'activitat econòmica com a «element clau» en la recuperació.

D'altra banda, es van manipular un total de 5.704.033 TEU entre setembre de 2020 i agost de 2021, la qual cosa suposa un total de 500.000 contenidors més que l'any precedent i un creixement del 9,85%. A més, els TEU plens d'exportació van aconseguir la xifra d'1.070.944, amb un augment del 16,72% respecte al mateix període de l'any anterior.

Aquestes dades es reflecteixen en un trànsit total de 85.613.355 tones de mercaderies mogudes, un 11,2% més. Les xifres actuals suposen un increment del 3,6% en el total de contenidors gestionats i del 5,9% en el total de mercaderies mobilitzades en comparació amb el període de setembre de 2018 a agost de 2019, previ a la pandèmia.

En els TEU d'exportació, l'augment és del 12,8%.

A l'obtenció d'aquestes dades ha contribuït el «bon moment» exportador de les empreses espanyoles en els primers huit mesos d'enguany. Així, els molls de Valenciaport han gestionat 56.697.175 tones de mercaderies, la qual cosa representa una millora del 9,98% respecte als mesos de gener a agost de 2020, i un 2,4% més que en 2019.

Els creuers recuperen l'activitat

L'augment de l'activitat de Valenciaport en el que portem d'any també ha repercutit en l'increment d'un 17,54% del trànsit ro-ro (vaixells que transporten carregament rodat tant en camions com automòbils). Per part seua, el trànsit de passatgers ha augmentat un 15,96% en línia regular i un 21,69% en creuers, que comencen a recuperar la seua activitat des que el primer d'ells atracara a la fi de juny en els molls del Port de València, després de 15 mesos de paralització del sector.