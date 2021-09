Tras la denuncia de Lorena Edo contra Miguel Frigenti por lo que dijo de ella durante su participación en Gran Hermano, dos exconsursantes más, Miriam y Desiré, de GH 14, también han sacado a la luz que ellas sufrieron las burlas y ataques del colaborador y actual concursante de Secret Story.

Miriam Cuesta aseguró en Viva la vida que recibió duras críticas, mofas y ataques por parte de Miguel Frigenti y su madre: "Me llamaba dientes de caballo y como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra. Él se defiende del bullying, pero a mí me dio hasta en el carnet de identidad y hacía montajes de mi cara con la cara de un caballo".

Por su parte, Desiré Martínez se lamentó de que alguien del colectivo promoviera esos ataques: "Me choca que alguien del colectivo me machacara diciendo que no era mujer", señaló la andaluza.

Frigenti llegó a decir de Desiré que no era una mujer y la consideraba más bien un Gremlin, además de llamarla por su antiguo nombre de chico. "Me río ahora, en aquel momento lo que me entró por el cuerpo... Lo que me hizo es denunciable. La vida es un ventilador: si lanzas mierda te la va a mandar para atrás", dijo la también actriz.