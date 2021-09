La última provocación de Carmen Borrego no le hace gracia a Alejandra Rubio: "No es la primera vez..."

Después de que Alejandra Rubio reaccionara con Carmen Borrego por sus últimas declaraciones en el Deluxe en las que criticó que su sobrina continuara con el tema "porque le venía muy bien" o se pronunciara la palabra "desquiciada", la joven se mostró este sábado muy "dolida".

"No me lo esperaba para nada y me ha hecho daño. Me ha afectado más de lo normal", ha confesado. "Que es mi tía, parece que se nos olvida", confesó la hija de Terelu.

Pero, solo un día después, lejos de calmarse las aguas, tía y sobrina volvieron a desprender mal rollo. A la joven no le ha hecho ninguna gracia un vídeo de su familiar en el que, según sus compañeros de Viva la vida, solo pretendía quitarle hierro a la guerra que viven.

"No es la primera vez que sube algo cantando esta canción"

Sin embargo, ella no opinó lo mismo e incluso se lo tomó como una provocación. En el vídeo en sí, sale Carmen bailando y tarareando No quiero más dramas en mi vida. "No es la primera vez que sube algo cantando esta canción", dijo al respecto Alejandra, visiblemente molesta.

"Es que lo que le cantaría no pega mucho. Esto no me hace la gracia que os ha hecho a vosotros"

Emma García, conductora del espacio de Telecinco, pidió entonces a Alejandra que le respondiera con una nueva canción, algo que no vio muy claro la joven colaboradora: "Es que lo que le cantaría no pega mucho. Esto no me hace la gracia que os ha hecho a vosotros. Después del mal rato que pasé ayer, mucha gracia no me hace", sentenció.