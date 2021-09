Candia, reelegida líder del PP de Lugo, llama a conseguir "mayorías absolutas" para gobernar municipios y Diputación

"Tenemos que convencer de manera aplastante, porque solo podemos gobernar cuando tenemos mayoría absoluta. No porque perdamos, sino porque se juntan los perdedores y no nos dejan gobernar", ha censurado, durante su intervención.

La exalcaldesa de Mondoñedo y también expresidenta de la Diputación ha conseguido el apoyo de 716 compromisarios, el 98,21% de los 729 que acudieron a este cónclave, tal y como ha proclamado el presidente del Congreso, el senador José Manuel Barreiro.

Candia ha estado en esta cita rodeada de cargos del partido en Galicia como su presidente, Alberto Núñez Feijoo; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; el portavoz parlamentario, Pedro Puy; y los líderes provinciales Alfonso Rueda (Pontevedra) y Manuel Baltar (Ourense). El listado se ha completado con la presencia de la vicesecretaria de Organización del PP a nivel estatal, Ana Beltrán.

"ENORMEMENTE AGRADECIDA"

La recién reelegida líder de los populares lucenses no ha dudado en expresar que estaba "enormemente agradecida" por el "importante caudal" de respaldo que ha recibido, muy lejos de ese casi 60% de 2016, cuando tuvo que competir por el liderazgo con Raquel Arias.

Intentando contener la emoción, quiso acordarse de su familia, de sus "orígenes humildes" y de todos los militantes, además de no pasar por alto la figura del fallecido Francisco Cacharro y todo el trabajo realizado por el que fuera presidente de la Diputación de Lugo a favor del campus. También ha recordado las más "3.000 visitas" que ha recibido en su despacho de la sede del partido en Lugo en estos cinco años.

"Pertenezco a este partido político desde 2003, le dedique los mejores años de mi vida. Este partido me dio grandes alegrías, algún disgusto. Me dio muy grandes amigos, también algún enemigo, pero porque me considerará el", ha presumido.

Candia ha deslizado que "entrar en política era un acto de compromiso con la sociedad, y no lleva más objetivo que intentar mejorar la sociedad que me rodea". "Nadie me regaló nada", ha soltado.

Sobre 50 personas entran en la candidatura de Candia -14 mujeres y 36 hombres- con muchos alcaldes de la provincia en la lista, además de diputados autonómicos y nacionales, senadores y los portavoces en la Diputación y en el Ayuntamiento de Lugo. Será este lunes, en Junta Directiva, cuando se confeccionará el cuadro de cargos ejecutivos.

FEIJÓO Y BELTRÁN

La presidenta provincial ha recibido palabras de aliento tanto de Ana Beltrán como de Alberto Núñez Feijóo. La primera ha aludido a su "coraje", al tiempo que -aunque no ha sonado a reproche- le lanzaba: "Me han dicho que no coges el teléfono, que respondes por WhatsApp"; un paralelismo que vinculaba a su capacidad de trabajo.

Por su parte, el líder del PPdeG ha pedido a Elena Candia "proyectos ilusionantes" para los 67 ayuntamientos que conforman la provincia, porque Lugo "merece un cambio" que la ciudadanía, a su juicio, ya expresó en los comicios locales de 2019.

De cara al 2023, Feijóo ha recalcado que cada voto puede ser "decisivo". "Lugo necesita gobiernos que solo le puede dar el PP", ha subrayado, añadiendo que, frente a coaliciones de otros partidos que "desgobiernan", son necesarios ejecutivos "de mayorías".

Del mismo modo, Candia se ha dirigido al también presidente de la Xunta para reclamarle, en relación a la captación de fondos europeos, que "es el momento de que Lugo tenga protagonismo" en su reparto.