Una influencer trans denuncia haber sido agredida por un hombre este sábado en Madrid

Selena Milán, una influencer trans, ha denunciado a través de las redes sociales haber sufrido una agresión ella y sus amigas por parte de un hombre este sábado en Madrid.

La joven acudió inmediatamente a una comisaría de Policía junto a las demás víctimas, pero le exigieron vídeos o imágenes para identificar al agresor. "La Policía no ha hecho nada por nosotras", afirmó.

Muy nervios y visiblemente afectada, le solicitó ayuda a sus más de 200.000 seguidores para intentar conseguir pruebas de lo sucedido para mostrárselo a los agentes. "Busco a estos dos, el que nos pegó fue su amigo", pidió.

Los amigos del agresor. Instagram

Gracias al apoyo que está recibiendo por parte de lo usuarios de Instagram que han conocido la noticia, está pudiendo obtener información que ayudará a identificarle.

Imagen del hombre que agredió a las jóvenes. Instagram

"El de blanco es el que me ha tirado al suelo y ha ido a por mis hermanas", confesaba ella misma adjuntando una fotografía en la que se le puede ver alterado y haciendo un amago de agresión.

Ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que estaban bien, pero muy alterada aún por lo sucedido. "Yo y mis hermanas estamos bien, ya contaré lo que ha pasado cuando no tenga tanto nervio encima", ha confesado.

Había logrado conseguir los datos del agresor gracias a sus seguidores que le encontraron en la red social, sin embargo, este se ha borrado la cuenta antes de que pudieran dárselo a la Policía. "Lo único que digo es que el chico se ha borrado el Instagram y no he conseguido sus datos, me sale usuario no encontrado", concluyó.