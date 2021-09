Gobierno Vasco advierte que Henri Parot "no fue nunca un gudari" sino que es "un sangriento asesino"

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Elgoibar han presentado este domingo el Itinerario de la Memoria del municipio, el primero de los materializados en Gipuzkoa y el número 20 en Euskadi.

Durante el acto, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que la presente ha sido una semana "muy complicada", en referencia al acto convocado por la red ciudadana Sare en Arrasate en favor del preso de ETA Henri Parot y su posterior sustitución por concentraciones "en contra de la cadena perpetua".

"Quiero hablar alto y quiero hablar muy claro. Henri Parot no fue nunca un gudari. Henri Parot es un asesino", ha denunciado. No obstante, ha recordado que el Ejecutivo Vasco siempre ha dejado claro que no está a favor de la cadena perpetua, "ni para los más sangrientos asesinos de ETA como Henri Parot, ni para quienes han cometido otros execrables crímenes".

Tras reconocer que la presente ha sido "una semana muy complicada", Artolazabal ha apostado por quedarse "con la esperanza transmitida con el estreno de la película 'Maixabel', que narra el encuentro de la viuda de Juan María Jáuregui y el miembro de ETA que lo asesinó.

"El ejercicio de la ficción de la película de Icíar Bollaín nos ayuda a poner encima de la mesa el efector transformador de los encuentros restaurativos", ha valorado.

Por último, ha sostenido que "resocialización y justicia restaurativa" serán pilares del modelo penitenciario vasco en los próximos años.