Un juzgado de Segorbe paraliza una ejecución hipotecaria porque el banco había cedido el crédito a un fondo buitre

Así se desprende de la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juzgado archiva la causa y estima la oposición planteada por los representantes legales de los afectados.

El procedimiento se originó con la demanda de ejecución hipotecaria planteada por un banco contra una pareja por el impago de la hipoteca de la vivienda.

Los afectados, representados por el despacho de abogados Castillo Castrillón, alegaron ante la demanda falta de legitimación del banco para la ejecución porque había cedido el crédito a un fondo de inversión. De esta manera, el titular había pasado a ser dicho fondo, aunque la entidad bancaria siguiese encargándose del cobro de la deuda.

Esta alegación fue en su momento negada por el banco al considerar que lo único que había cedido era lo relativo a los derechos de cobro y no al crédito.

El juez, tras estudiar la documentación, considera que el banco no tiene legitimación para continuar con la causa ni con la ejecución al no haber aportado ningún tipo de documento que acredite que el fondo únicamente ostentaba el derecho de cobro, no la titularidad de la deuda. Así, se paraliza el lanzamiento de la vivienda.