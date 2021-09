Júlio Resende, Raynald Colom y Jean Toussaint son los protagonistas de 'Jazz en Otoño' en Almuñécar

Un ciclo que se completará con el programa Zona de Jazz durante el mes de noviembre con grupos granadinos en diversos municipios de la provincia, según ha explicado la Diputación de Granada en un comunicado.

La administración provincial ha destacado que Resende, además de pianista, es compositor, y se ha convertido en uno de los músicos portugueses más internacionales. Hasta la fecha tiene ocho discos editados como líder en una búsqueda permanente de nuevas sonoridades.

Por su parte, ha indicado que Colom es uno de los trompetistas de jazz más respetados a nivel internacional. Además de haber obtenido numerosos premios, ha colaborado con grandes nombres del jazz, del pop y del flamenco como Nicholas Payton, Greg Osby, Mulgrew Miller, Chano Domínguez, Chicuelo o Manu Chao, entre otros muchos.

Por último, ha señalado que Toussaint, a finales de los años setenta estudió en la prestigiosa Berklee College of Music y comenzó a tocar junto a Wallace Roney. Desde 1982 hasta 1986 formó parte de Art Blakey and The Jazz Messengers, una de las formaciones imprescindibles de la historia del jazz liderada por uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. En los Messengers compartió giras y grabaciones con músicos como Terence Blanchard, Lonnie Plaxico, Donald Harrison o Mulgrew Miller.

Las entradas están disponibles a partir de este mismo fin de semana y se pueden adquirir por internet en la página '