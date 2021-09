El misterio de una mujer hallada en una isla en Croacia: no recuerda nada de su vida ni lleva documentación

Misterio en Croacia. Una mujer de unos 60 años fue hallada herida esta semana en una zona rocosa de la isla de Krk, en Croacia. La mujer no recuerda nada de su vida, ni siquiera su nombre, y cuando fue encontrada no llevaba encima ni documentación ni un teléfono móvil.

Tal y como recoge el Mirror, la mujer, que mide 1,62 y es rubia de ojos azules, habla inglés a la perfección ("como una profesora", dicen las autoridades), pero no se sabe nada más de su vida.

La mujer fue vista, cubierta de sangre, llamando la atención a un pescador desde una zona de rocas. Posrteriormente, un equipo de 14 personas utilizó vehículos 4x4 y caminó tres kilómetros a través de una zona de rocas irregulares para rescatarla.

La mujer estaba cubierta de sangre y no tenía idea de cómo llegó a la roca. No tenía pasaporte, papeles ni teléfono y, según los informes, estaba deshidratada y demacrada.

Las autoridades dicen que logró sobrevivir varias noches a la intemperie, a pesar de que en esa zona de la isla hay osos y jabalíes. El equipo de rescate reveló que estaba tan débil que apenas podía tomar un sorbo de agua.

"Es extraño que ella estuviera por esta zona. Es una parte de la bahía extremadamente inaccesible con rocas terriblemente afiladas, literalmente cuchillos que cortan la goma de tus zapatos", reveló un miembro del equipo de rescate a una cadena local de televisión.

"No hay vida ni animales excepto quizás jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida, pero esto es una rareza porque no hay comida, nada. Una mujer de esa edad ciertamente no podría nadar esa distancia, necesita una fuerza excepcional", sentenció.

Las autoridades han difundido la imagen de la mujer para ver si alguien la reconoce. Mientras, el misterio está servido.