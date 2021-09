Lydia Lozano estalla contra Laura Fa tras su entrevista con Gabriel Rufián: "¿Quién eres tú para decir que Chelo se jubile?"

Este sábado 18 de septiembre, al terminar la primera entrevista de la noche del Sábado Deluxe, protagonizada por Bárbara Rey, esta quiso mandarle un saludo a su amiga Chelo García-Cortés. "Al margen de que la tontería de la noche de amor no deje de repetirse, ha sido mi gran apoyo siempre", dijo, agradecida, la exvedette.

-Lydia Lozano a Laura Fa: “¿Quién eres tú para decir que Chelo está acabada?” #mamabarbara pic.twitter.com/p1kvE5YjVv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 18, 2021

Además, matizó que lo llamaba tontería porque solo había ocurrido una vez, aunque también adelantó que nunca aclararía por qué no repitieron. Entonces, María Patiño le mandó asimismo un beso a la periodista, y añadió algo con un doble significado: "Te queda mucho carrete".

Entonces, indicó que la directora del programa había pedido que aclarara esa oración, y la catalana se lo encomendó a Lydia Lozano. Esta, visiblemente harta, dijo que era una respuesta a la polémica entrevista que le concedió Laura Fa a Gabriel Rufián.

"En principio iba a ser sobre política, pero terminó hablando de todos nosotros. Y lo que dijo de mí, que soy machista, clasista y que no debería de hablar de temas como el de la violencia vicaria y machista me da absolutamente igual. ¿Pero lo que dijo de Chelo?", comenzó, cada vez más enfurecida.

Las declaraciones de Fa sobre García-Cortés fueron las siguientes: "Está en edad de jubilarse, es una persona superada, pero no lo digo en el mal sentido. Antes, era un ídolo de masas, pero ya está en edad de jubilarse, aunque su situación no se lo permite".

Para Lozano, se trató de una grave ofensa porque, en su profesión, cada uno se jubila cuando quiere. "¿Quién eres tú para decir que Chelo esté acabada? Es algo que ya dijiste de mí, pero lo que me fastidia es que siempre que Chelo es quien está a tu lado cuando vienes a Madrid, no deja que estés sola. Me parece muy feo", concluyó.