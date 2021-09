Omar Suárez sentencia a Isabel Rábago: "Es la persona más traicionera que conozco, se la ha jugado a mucha gente"

Después de que Miguel Frigenti destapara las supuestas malas maneras que tenía Isabel Rábago con él en las reuniones de Ya es mediodía, no han sido pocos los colaboradores y compañeros de los protagonistas que han aprovechado para posicionarse y dar su versión.

En el Sábado Deluxe emitido el 19 de septiembre, ese fue Omar Suárez. El reportero dijo que la periodista estaba muy lejos de ser alguien de fiar, y lo hizo tras matizar que, antes, era su amiga. Además, comentó que el rol de bondad, honestidad y pulcritud que adoptó en cuanto llegó al reality es completamente falso.

Suárez dijo que, desde su experiencia, Rábago era la persona más traicionera con la que se había topado en su vida. Pero fue más allá, y es que aseguró que muchos otros compañeros pueden corroborarlo al haber tenido malas experiencias junto a ella.

En esa línea, dijo que su entorno trataba de advertirle sobre ella, pero él no hizo caso y la ferrolana se la terminó jugando: "Fui a su boda, compartí muchas confidencias con ella y me la jugó de la forma más sucia. Yo daba la cara por ella, porque supuestamente era mi amiga. La conocí y resultó ser mucho peor de lo que me esperaba", recordó. Por su parte, Alba Carrillo defendió a su última amiga, pero Suárez le aconsejó que no siguiera confiando en Rábago.

Acotando un poco más, lo que la comunicadora le hizo fue utilizar sus datos personales para asegurarse su puesto en Telecinco. Pero Suárez no estuvo solo en su mensaje, pues Víctor Sandoval compartió algo bastante similar:

"Sabía la realidad de mi situación sobre Nacho Polo. Le contaba todo sobre mi situación con Nacho Polo, era mi confidente y de pronto dejó de serlo. Ahora mantenemos una buena relación, pero prefiero no acordarme de ella", terminó el colaborador, con una frase más que críptica.