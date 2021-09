Tu horóscopo diario: domingo 19 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu capacidad de relacionarte con los demás, de comunicarte con soltura estará hoy en alza y eso te va a permitir establecer buenos lazos de amistad o con la familia, incluso con la política. Utiliza las redes sociales, pero sobre todo la palabra en directo.

Tauro

Ten cuidado hoy con demostrar o que parezca que te gusta demasiado tener el control en cualquier situación. Deja que cada persona haga lo que le parezca bien, ya que no es día para imponer tu criterio ya que podrían producirse momentos desagradables.

Géminis

Por fin te sientes bien contigo al haber conseguido llegar a esa persona que tanto te atrae. Has puesto ilusión en esa relación que comienza ahora, pero debes ir con cierto cuidado, aunque sin perder la pasión. Te darás cuenta de cuál es el camino muy pronto.

Cáncer

Lo que veas a través de las redes te puede dar una idea de lo que sucede con alguien a quien aprecias, pero no será del todo cierta. Si te preocupa mucho cómo está, no te lo pienses dos veces, llama a esa persona y averigua si puedes ayudar en algo.

Leo

Te sentirás muy cerca de un amigo que quizá tiene algún problema de salud y que necesita algún tipo de apoyo, y como vas a tener tiempo libre, no te importará invertirlo en él o en ella. Procura que no te afecte emocionalmente demasiado su situación.

Virgo

Esperas que te llame una persona a la que aprecias, pero si no lo hace, hazlo tu, sin pensar más en quien debería dar el paso primero. Si te quedas en tu castillo, quizá pierdas algún afecto importante que siempre ha significado mucho para ti.

Libra

Será una jornada llena de movimiento, en especial si acabas de cambiarte de ciudad y empiezas una nueva etapa en otra o has cambiado de casa. Todo eso te dejará algo cansado o cansada, pero también con ilusión por lo que vendrá a partir de ahora.

Escorpio

Dedícate a cuidar un poco de tu organismo, sobre todo si te has excedido con la comida o la bebida. Necesitas descansar y depurar todo lo que puedas esos excesos porque la temporada que comienza te exigirá estar en plena forma.

Sagitario

Mentalmente tendrás mucha actividad, aunque físicamente no te apetecerá mucho moverte o hacer ejercicio y preferirás quedarte en casa. Puedes permitírtelo un día, pero no te dejes llevar por la pereza mucho más.

Capricornio

Debes implicarte más en un tema social o que tiene relación con más gente o un equipo de trabajo. Mirar para otro lado puede resultar perjudicial al final para ti, ya que tu imagen quedará en entredicho. Procura dejar el egoísmo de lado.

Acuario

Tu insatisfacción en un tema profesional te va a estar hoy dando muchas vueltas por la cabeza. Haces mal en dejarte llevar por algo que no puedes controlar de momento. Procura distraerte con un buen libro o con un actividad física que te hará descargar tensiones.

Piscis

No intentes solventar los problemas de los demás, ya que no puedes cambiar ciertas realidades por mucho que te afecten emocionalmente, sobre todo con un hijo u otro familiar. Haz lo que puedas, pero no te empeñes en salvar al mundo, es imposible.