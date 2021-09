Red Bull amenaza a una pequeña destilería independiente porque el nombre de su ginebra se parece al suyo

Un fabricante de ginebra artesanal llamado Bullards ha sido amenazado con acciones legales por parte del fabricante de bebidas energéticas Red Bull porque su nombre contiene la palabra bull ("toro", en inglés).

Tal y como recoge el Daily Mail, la firma con sede en Norwich (Reino Unido), que cuenta con 10 empleados, recibió una carta de los abogados que actúan para Red Bull en la que se indica que existe una "probabilidad de confusión en nombre del público" porque ambas marcas "incluyen el término bull".

Red Bull se opone a una solicitud para registrar la marca Bullards ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

La carta decía que Red Bull está "preparado para resolver esta disputa" si Bullards elimina una serie de bienes y servicios de su solicitud y registro de marca, incluidas las bebidas energéticas, los eventos y las bebidas no alcohólicas.

Bullards dijo que no quiere hacer bebidas energéticas, agregó que la afirmación es "ridícula" y que están preparados para ir a los tribunales.

La carta de los abogados que actúan para Red Bull decía: "Nuestro cliente reconoce que la marca de su cliente proviene de una empresa familiar histórica y, por lo tanto, nos ha pedido que destaquemos que no quiere evitar que su cliente haga algo que históricamente ha hecho".

Pero dijo que Red Bull está "particularmente preocupado por la variedad de bienes y servicios" en el registro y la solicitud de marca registrada de Bullards.

Russell Evans, de Bullards, dijo que se rio cuando recibió la carta. "Lo que están diciendo es ridículo", dijo. "No hay confusión alguna y, de hecho, si admitiéramos, estaríamos admitiendo que la hubo".

Dijo que costaría 'miles de libras' eliminar los bienes y servicios enumerados en la carta y que Red Bull está "tratando de intimidarnos". "Si es necesario, iremos a los tribunales y veremos qué tiene que decir un tribunal al respecto", dijo.

Bullards se fundó en 1837, fabricando cerveza e importando vino y licores, antes de que fuera absorbida por la cervecería nacional Watneys en 1963. El nombre Bullards se revivió en 2015, y la empresa se centró en la ginebra.

La firma austriaca Red Bull se fundó en 1987, unos 150 años después de Bullards.

El señor Evans dijo: "No están diciendo que debamos dejar de hacerlo (usando el nombre Bullards) para la ginebra, pero están diciendo que no podemos hacer eventos, no podemos hacer refrescos, lo que vamos a hacer hacemos porque vamos a tomar tónicos, no podemos tomar bebidas energéticas, no es que alguna vez quisiéramos tomar bebidas energéticas".

Dijo que algunas personas le habían aconsejado que hiciera lo que pedía en la carta, ya que Red Bull tiene "bolsillos más profundos". "Bueno, no creo que los bolsillos más profundos ganen todos los casos", dijo.

No es la primera disputa legal que ha tenido Red Bull con una firma de Norwich.

En 2013, Red Bull amenazó a la cervecería Redwell Brewing con acciones legales por su nombre, que comienza con 'Red' y termina con 'll', antes de aparentemente dar marcha atrás, diciendo que 'no había disputa'.