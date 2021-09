Gabriel Rufián habla con Thais Villas en 'El Intermedio' de su pasado: "He sido muy pobre, y he robado cosas"

Gabriel Rufián confesó este jueves a Thais Villas en una entrevista para El Intermedio que había tenido que sufrir bastantes dificultades económicas en su pasado.

La periodista somete al político a diversas preguntas para conocer de qué manera consigue ahorrar algo de dinero en sus diversas facturas del agua, luz o gas.

"¿Aprovecha para apagar el agua y enjabonarse o tocarse?", le cuestionó. El catalán reconoció que sí que lo hacía. "Al final ahorras", dijo.

Ha negado que le echara agua al champú para usarlo durante más tiempo, pero sí que reconoció que le había echado agua al café para no hacer gasto de leche, algo que sorprendió a Thais.

Sin embargo, estas no fueron las declaraciones más sorprendentes que realizó. "Es que yo he sido muy pobre, y he robado cosas, latas del supermercado", relató él mismo.

Aunque ahora ya se encuentra en una situación económica buena y más estable con el paso de los años, ha tenido etapas en las que estaba "sin un duro el día 3 o 4 del mes".