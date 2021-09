Iciar Bollaín aborda la historia de Maixabel Lasa desde el "respeto" y sin "regodearse en el dolor"

Bollaín ha comparecido este sábado en el Zinemaldia donostiarra, acompañada entre otros de los actores protagonistas Blanca Portillo y Luis Tosar, y de la guionista Isa Campo, donde ha confesado que "lo que más miedo te da para contar esta historia es hacerlo con respeto porque estás hablando de gente real y de un tema muy doloroso, que afecta a muchísimas personas y quieres hacerlo bien, con delicadeza". "Al ser una historia tan dolorosa había como una consigna de no regodearse en el dolor", ha resaltado.

Koldo Zuazua, uno de los productores del filme, ha explicado que la idea de la película surgió a raíz unas crónicas en el diario El País sobre los encuentros restaurativos que estaban teniendo lugar en Nanclares de la Oca.

"Nos pareció algo insólito que en la sociedad vasca, con ETA aún en activo, estuvieran sucediendo estos encuentros dentro de un ámbito absolutamente civil, y humano, sin ningún tipo de instrumentalización política dentro de la más absoluta intimidad", ha señalado.

Zuazua ha detallado que se iniciaron los trabajos para hacerlo documental pero, según ha apuntado, "nos dimos cuenta de que podría ser más efectivo llevarlo a la ficción", y en 2016 "dimos con la clave de poderlo fundamentar en el personaje de Maixabel Lasa, y nos pusimos en contacto con Iciar e Isa que le dieron la entereza a la película".

Por su parte, la guionista Isa Campo ha explicado que para la preparación de este largometraje han realizado un "trabajo de inmersión en profundidad" de más de un año en el que han mantenido encuentros con Maixabel Lasa, su hija María Jauregui, y muchos de "los personajes que luego han aparecido en el guión.

Campo ha resaltado que Lasa y su hija "han sido muy generosas de abrirse totalmente". "Hemos hablado mil veces con Maixabel y eso nos transforma, desde el inicio del proyecto al final nos han dado la vuelta muchas cosas", ha afirmado.

"GENEROSIDAD"

Por su parte, Luis Tosar, que interpreta al miembro de ETA Ibon Etxezarreta, ha explicado que para construir su personaje aprovechó la "generosidad de la gente que vivió los hechos que han inspirado esta película, que fueron realmente dadivosos a la hora de contar sus experiencias, también con nosotros".

"Nos hemos limitado a recoger eso de la manera más cuidadosa posible, pasarlo por nuestros filtros respectivos, cada uno a su manera, trabajando con un extremo cuidado y una extrema sensibilidad. Si de algo podemos pecar es de mucha honestidad y hemos intentado hacerlo de la manera más noble posible", ha expresado.

En esa línea, el actor ha destacado que "hay mucho dolor reflejado en esta historia, es inevitable" y ha confesado que quizá sea "el personaje más complejo" que le haya tocado hacer en su carrera. Además, ha resaltado que hubo "momentos mágicos, muy especiales" durante el rodaje, al tiempo que ha señalado que "todo el mundo, de una manera o de otra se ve concernido por la violencia de todos estos años y por todo el dolor causado".

"MATERIAL SENSIBLE"

En la misma línea, Blanca Portillo se ha mostrado convencida de que todo el equipo de la película era "muy consciente de que íbamos a tocar material muy sensible y de alguna manera se creó una atmósfera". "Había un claro compromiso de poner al servicio de esta historia lo mejor que teníamos y, sobre todo, todo lo que llevábamos en los bolsillos", ha aseverado.

Así, ha subrayado la capacidad que ha tenido la directora de 'Maixabel' para "ir llevando todos esos montoncitos de honestidad a hacer una cosa para mí coral en la que todo el mundo vibra y late en la misma onda" y ha insistido en que "se llegó a una especie de ceremonia en la que cada uno estaba poniendo lo mejor de si mismo, y eso cuando ves la película lo percibes".

En cuanto a su preparación para encarnar a Maixabel Lasa, ha detallado que ha habido dos partes, la primera de las cuales tenía que ver con la investigación. "Yo no soy de aquí, pero sí siento que me concierne esto. Me vine un tiempo antes de empezar el rodaje, creo que la mejor manera de conocer un lugar es conocer a sus gentes. He hablado con muchas personas y empiezas a conocer el paisaje humano, lo que se ha vivido, lo que se ha sufrido, lo que se ha llorado y todo eso va calando", ha relatado.

En esta segunda parte es cuando "empieza a desaparecer la parte intelectual e historiográfica y empieza a entrar la parte emocional, que es la más compleja", tras lo que llegó "el paso de conocer a Maixabel en persona". Según ha apuntado, este trabajo "ha sido distinto a otros casos porque la implicación emocional es tan grande, tan importante, ha sido un proceso muy emocional y mas que profesional, personal".

"MONSTRUOS DE LA INTERPRETACIÓN"

Iciar Bollaín, por su lado, se ha felicitado por haber podido contar con "estos monstruos de la interpretación" en este proyecto que "han hecho sus personajes con humanidad y verdad". Además, ha destacado la "cercanía" que se ha vivido en el rodaje porque, tal y como ha señalado, "Maixabel vino a vernos, está en la película, sus amigos cantan, nos dejó todas sus fotos cuadros de Juan Mari para el decorado y eso ha sido muy bonito".

Finalmente, la directora ha expresado que a lo largo de los meses que ha pasado en el País Vasco rodando la película ha sentido que "hay mucha mas libertad para hablar en Euskadi y la gente habla", algo de lo que se ha percatado en el casting del filme. "Yo cuando venía hace años aquí la gente no hablaba, y si lo hacían era con mucho más eufemismo, de una manera mucho mas indirecta", ha añadido.