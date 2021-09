Alejandra Rubio responde a Carmen Borrego: "Esto le viene bien porque es lo único que va a hacer ya en su vida"

Alejandra Rubio se ha mostrado muy dolida con Carmen Borrego por sus últimas declaraciones en el Deluxe en las que criticó que su sobrina continuara con el tema "porque le venía muy bien" o se pronunciara la palabra "desquiciada".

Las frases pronunciadas por la colaboradora han provocado "daño" en la hija de Terelu, que este sábado en Viva la vida ha decidido manifestar su opinión al respecto.

"No me lo esperaba para nada y me ha hecho daño. Me ha afectado más de lo normal", ha confesado. "Que es mi tía, parece que se nos olvida".

Ante las declaraciones de Carmen Borrego de que a Alejandra le estaba "viniendo bien" este conflicto, ha respondido de manera muy contundente. "A mí no me viene bien esto, le vendrá bien esto que tiene ya una edad y esto es lo único que va a hacer ya en su vida".

"Me parece que se ha ido de las manos, es innecesario todo esto", expresó. Sin embargo, parece que la guerra entre tía y sobrina está lejos de acabarse a corto plazo, ya que ninguna de ellas quiere sentarse a hablar en privado con la otra.

"Lo quiere acabar pero sigue dándome zascas", ha criticado. "Parece que la adulta soy yo de todas formas, y yo tengo 21 años".