Extremadura registra 52 casos positivos en una jornada con 10 ingresos nuevos y cuatro fallecidos

En los hospitales extremeños se han producido diez ingresos nuevos y se han dado 18 altas hospitalarias, lo que deja un total de 64 personas hospitalizadas, de las que diez están en UCI.

En la jornada de hoy hay que lamentar cuatro fallecidos, por lo que el total de víctimas es de 1.916 desde el inicio de la pandemia. Se trata de cuatro hombres, uno de 87 años de la residencia de Puebla de Alcocer, vacunado; otro de 63 años de Fuentes de León, no vacunado, uno de 82 años de Puebla del Maestre, vacunado; y el cuarto de 74 años de Marchagaz, vacunado.

Se han dado 237 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 96.972 altas. La incidencia acumulada a 14 días en la región baja de los cien y se sitúa en 95,72 y a los 7 días en 33,25, frente a los 104,43 y 35,68 de la jornada anterior, respectivamente.

Se notifican dos brotes en Badajoz, con 4 casos y 4 contactos y 4 casos y 6 contactos, y se cierran tres, en Valdelacalzada, Barbaño y Badajoz.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz notifica 6 casos positivos. Tiene 10 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 325 fallecidos y ha dado 26.791 altas, mientras que Cáceres notifica 11 casos positivos. Tiene 25 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 522 fallecidos y ha dado 15.590 altas.

Por su parte, Mérida registra 23 casos positivos. Tiene 7 pacientes hospitalizados por COVID-19, 3 de ellos en UCI. Acumula 243 fallecidos y ha dado 16.902 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 12 casos positivos. Tiene 8 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 260 víctimas mortales y ha dado 13.530 altas.

El área de Plasencia no registra casos positivos. Tiene 10 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Ha registrado un total de 226 fallecidos y ha dado 8.389 altas; mientras que la de Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19, y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.722 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra no registra casos positivos. Tiene un paciente ingresado. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.922 altas; y Coria tampoco registra casos positivos. Tiene 3 pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.127 altas.