PP, CS y AVT arremeten contra Sánchez el día de los homenajes a Parot: "Pacta con el diablo para seguir en Moncloa"

Los homenajes de este sábado al etarra Henri Parot se han convertido esta semana en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y la oposición, que junto a las asociaciones de víctimas acusan a Pedro Sánchez de inacción y aliarse con la izquierda abertzale con tal de mantenerse en el poder.

La vicesecretaria de Organización del PP y líder de los populares navarros, Ana Beltrán, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que elija entre "estar con las víctimas o estar con los verdugos", con "los herederos de ETA".

Beltrán ha intervenido en un acto celebrado por el PP del País Vasco como desagravio a las víctimas del etarra Henri Parot en Modragón, localidad en la que la red ciudadana Sare había programado una serie de actos para reclamar la excarcelación de este terrorista, que lleva 31 años en prisión por la comisión de 39 asesinatos.

"Sánchez los blanquea, les pasa la mano por el lomo, son sus socios preferentes"

El PP ha elegido en Arrasate un escenario simbólico, la fábrica en la que ETA mantuvo secuestrado durante 532 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y, anteriormente, durante 116 días al industrial Julio Iglesias Zamora.

En el acto ha participado también el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la líder en Guipúzcoa Murial Larrea y más de un centenar de representantes y simpatizantes del partido, entre ellos la diputada y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y la parlamentaria vasca Laura Garrido.

Los concentrados, que portaban pancartas con los nombres de víctimas de Parot, han guardado un minuto de silencio tras el que han desarrollado el acto custodiados por la Ertzaintza y sin ningún tipo de incidente.

Beltrán ha dirigido su mensaje fundamentalmente a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "no mover un solo dedo" para evitar los actos en apoyo a Henri Parot, tras lo que le ha pedido que se ponga en la piel de las víctimas e imagine que fueran "su hijo, su padre o su hermano" y viera cómo se "vitorea como un héroe" a su asesino.

"Eso es lo que han sentido y siguen sintiendo muchos padres y víctimas de los asesinados por Parot, entre ellos Silvia de 12 años, Rocío de 7 años, las gemelas Miriam y Esther, de 3 años, y Luis de 2 años", ha añadido la dirigente popular

Ha criticado que el presidente del Gobierno, que "necesita imperiosamente a los herederos de ETA", se haya convertido en el "pastor que cuida de los lobos" que desean que "España desaparezca". "Sánchez los blanquea, les pasa la mano por el lomo, son sus socios preferentes", ha dicho.

"¿Qué actuación hubiese tenido si estos homenajes se realizaran a terroristas del 11 de marzo, a pederastas o violadores?, seguro que no era igual, por lo tanto no me cabe más que decir que el Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que elegir entre estar con las víctimas o estar con los verdugos, estar con las víctimas o estar con los herederos de ETA". "Aquí no cabe la equidistancia. La equidistancia es sencillamente ser cómplices", ha concluido.

Por su parte, Carlos Iturgaiz ha manifestado que el PP "no permitirá" que "se humille más a las víctimas con recibimientos asquerosos o nauseabundos, como son los 'ongi etorri', las concentraciones que debían haber estado prohibidas por el Ministerio y la Consejería de Interior y que son pura apología del terrorismo".

"¿Qué actuación hubiese tenido si estos homenajes se realizaran a terroristas del 11 de marzo, a pederastas o violadores?"

Iturgaiz ha señalado que con este acto el PP ha querido "desagraviar" a las víctimas del terrorismo "ante la escalada creciente de actos que los socios del presidente Sánchez, esa extrema izquierda abertzale proetarra llamada Bildu, Sortu, Ernai o Sare, están realizando con esa infames campañas para humillar a las víctimas del terrorismo y glorificar a ETA".

Se ha dirigido a uno de los portavoces de Sare, el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, a quien ha preguntado "cuántos años piensa que debe pasar en la cárcel un criminal con 40 asesinatos a sus espaldas".

"Sé la respuesta de Azkarraga y de Bildu: ninguno", ha proclamado Iturgaiz, quien ha añadido que "ellos los quieren libres, ellos los quieren amnistiados en la calle, y regalarles estancias en spas de lujo con los gastos pagados".

"Parot, como otros de su especie, son individuos dignos de estar representados en las cámaras del terror de cualquier museo de cera", ha agregado.

Arrimadas: "Los verdugos son blanqueados"

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este sábado cambiar la ley a favor de las víctimas del terrorismo, porque un Gobierno "digno" no puede permitir homenajes como los previstos este sábado a Henri Parot en el País Vasco.

Arrimadas ha asistido en Zaragoza al homenaje convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a quienes han sufrido el terrorismo de ETA y en respuesta a las concentraciones contra la "cadena perpetua" a las que ha llamado Sare, organización de apoyo a los presos de ETA.

La líder de Cs se ha referido a la conciencia social en España de recordar a las víctimas y señalar a los verdugos y ha lamentado que en los últimos años "los verdugos son blanqueados y las víctimas son olvidadas".

"No podemos permitir que se olvide a las víctimas, que se las vuelva a humillar"

"No podemos permitir que se olvide a las víctimas, que se las vuelva a humillar" y que además, ha enfatizado Arrimadas, que haya que "soportar" que los socios del presidente, Pedro Sánchez, —en alusión a EH Bildu— "estén apoyando hoy que se puedan hacer homenajes a asesinos".

Arrimadas ha mostrado un cartel con las fotografías de las seis víctimas menores del atentado sufrido en 1987 en la Casa Cuartel de Zaragoza para poner cara a los asesinados. "Esta es la obra de Parot, al que se va a homenajear hoy en decenas de actos en el País Vasco", ha denunciado.

Por tanto, ha insistido en que no sólo ha de cumplirse la ley a favor de las víctimas, sino que debe modificarse para que sea "todavía más fácil y más rápido impedir los homenajes a los terroristas".

Actos de la AVT

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa", aunque "el precio sea las víctimas de España y los españoles", en referencia al apoyo del partido EH Bildu para formar gobierno.

Así lo ha manifestado la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Madrid, que se celebra también en San Sebastián, Zaragoza y Granada, puntos en los que el etarra Henri Parot provocó las 39 muertes por las que cumple condena por delitos de terrorismo, donde también se ha llevado a cabo una ofrenda floral en los monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo.

"Aunque cambia de nombre y de lugar, estas concentraciones siguen teniendo como objetivo mostrar como víctimas a los terroristas"

El motivo de estos actos es que Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, iba a convocar una marcha en apoyo a la marcha por Parot de este sábado en Mondragón, que al final desconvocó, pero sustituyéndola por actos en varias plazas para pedir el fin de su encarcelación.

La presidenta de honor de la AVT ha sido la encargada de leer el manifiesto en Madrid, en el que se critica el cambio en la política penitenciaria de manos del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y achaca que las instituciones permitan homenajes como el de Parot y que "la izquierda abertzale ha sido aupada por Sánchez a la dirección de este Estado".

Además, la AVT ha recordado a las 39 víctimas de Parot y ha denunciado que se vayan a llevar a cabo concentraciones en apoyo al etarra y recalcan que están "hartos" de denunciar este tipo de actos y que "ni los tribunales ni las delegaciones de Gobierno las prohíban".

"Aunque cambia de nombre y de lugar, estas concentraciones siguen teniendo como objetivo mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción, y ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA", ha señalado.

La asociación ha criticado que los actos sirven de enaltecimiento del terrorismo pese al "sangriento historial criminal de ETA", lo que implica "menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares".

Tres partidos apoyando a la AVT

Al acto han acudido representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Durante la concentración, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a la "presión social" como detonante para que se haya desconvocado el homenaje a Parot.

Así, Almeida ha asegurado que "el problema es que se les ampare y que haya un silencio desgarrador para las víctimas como el que se ha producido desde el Gobierno de la nación" y ha alertado de que el Gobierno "depende de los partidos de los herederos de ETA, de los votos de EH Bildu".

"Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder"

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es "una vergüenza" que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil.

"Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco", ha criticado Bal.

En la misma línea, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blanquear" a Bildu, un partido político que "no es normal", con el objetivo de permanecer en La Moncloa.

Espinosa de los Monteros muestra su repulsa

Durante el acto, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha depositado unas flores rojigualdas para mostrar su reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Espinosa de los Monteros ha calificado el acto de "apoyo a la memoria, dignidad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo. "Son los auténticos héroes de nuestra democracia", ha sentenciado.

El portavoz de Vox en el Congreso ha mostrado su repulsa a las "terribles iniciativas" del País Vasco con la autorización del Gobierno y jueces sobre los acercamientos de los presos de ETA a la comunidad vasca.