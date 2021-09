Una plataforma y una asociación lamentan que se avale el parque eólico de Jubera y dicen que "electrocuta la enorregión"

Los responsables entienden que por las mismas razones que se ha paralizado el parque eólico de "Aldealobos" se tenía que haber impedido el desarrollo del parque "Jubera" que costa de 6 aerogeneradores en una zona de enorme valor paisajístico, agrícola, turístico y patrimonial y que sin duda va a poner en peligro el desarrollo de pymes como Bodegas, Trujales, Casas Rurales, sector agroalimentario de la zona, además de los negocios gastronómicos.

La Coordinadora señala que el parque "Jubera" afecta fundamentalmente a los municipios de Galilea y Ventas Blancas, a pesar de pertenecer a Santa Engracia. Todos los aerogeneradores están en los límites con Galilea y Ventas Blancas que sufrirán los perjuicios de estos gigantes de 200 metros de altura en mitad de viñedos y cultivos históricos.

En la aprobación -explican a través de una nota de prensa- "se ve contradictorio que la resolución reconozca que se va a producir afección y mortalidad a rapaces amenazadas como el águila perdicera, el aguilucho cenizo, el alimoche y los murciélagos y solo se prevean medidas: 'en caso que se produjera una elevada mortalidad de las aves' se tomarían medidas".

El Gobierno -prosiguen- "incumple sus propios criterios puesto que la central eólica se ubicaría dentro del área de 2.000 metros de un muladar, afectando al buitre leonado, y se encuentra a 1.700 metros del núcleo de población de Ventas Blancas. Ayer se desestimó la central eólica de Aldealobos por encontrarse a menos de 2.000 metros de la población de Ocón".

La Plataforma y Paisajes y Viñedos denuncian "que se paró en la Comisión de Urbanismo de La Rioja (COTUR) que se iba a celebrar la semana pasada la aprobación de los criterios para la instalación de megaparques eólicos y fotovoltaicos, para permitir aprobar algunos de los que el Gobierno quiere sacar adelante, sin ningún criterio, ni planificación del territorio y lo que es peor sin modificar la directriz del suelo que es a lo que el Gobierno de La Rioja se comprometió. Esperan desde la Coordinadora que el Portavoz del Gobierno, Álex Dorado, explique porque no se modifica la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable y las razones por las que no se aprueban los criterios en la COTUR".