La reacción de Isabel Díaz Ayuso cuando unos chicos le piden que les firme una bandera de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dio este jueves un auténtico baño de masas en su vista a la Universidad San Pablo-CEU. Además, vivió una curiosa anécdota con unos seguidores.

Tal y como recogió un programa de la cadena de televisión Cuatro llamado Todo es mentira, dos jóvenes ofrecieron a la presidenta madrileña una bandera de España para que ésta estampara su autógrafo en ella.

Pero Ayuso les sorprendió rechazando escribir nada sobre la enseña nacional: "No, no. Os lo firmo aquí, que no se firma la bandera", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, recibida 'a lo Britney Spears' en un acto en una universidad privada de Madrid. No creo que en Génova apetezca hoy hacer encuestas para medir índices de popularidad... pic.twitter.com/tfBWthlDEo — Fabián Pérez (@Fabian10_) September 16, 2021

"La bandera está por encima", dijo Ayuso, lo que provocó el asentimiento de los jóvenes que la rodeaban. La política del PP optó entonces por firmar su autógrafo en una tarjeta en la que se leía "para Ayuso", junto a un gran corazón.

La presidenta madrileña se sintió realmente abrumada por el recibimiento de sus seguidores. "Estoy un poco emocionada porque ha sido una entrada como Britney Spears, se ha liado una aquí en la puerta...", dijo.

Ayuso había sido invitada a la Universidad CEU San Pablo para participar en la sesión de apertura del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico dirigido por la expresidenta del PP del País Vasco María San Gil.