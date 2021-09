Igea, sobre transparencia y regeneración: "Hemos creado problemas a quienes huyen del sol como de la peste"

"Estoy muy satisfecho del papel de nuestro partido en estos dos años", ha asegurado Igea, en los que su consejería ha trabajado "con discreción, firmeza y sin histrionismo para conseguir una administración en la que ahora no se habla de corrupción, sino de una Comunidad ejemplar en transparencia, fruto de un trabajo poco vistoso, poco brillante y poco polémico pero que transforma esta Comunidad en una mejor".

Y es que, a su juicio, la transparencia no es únicamente un derecho ciudadano, sino que es también una herramienta de mejora: "Nos obliga a mejorar permanentemente porque toda nuestra ejecución y actividad es conocida".

En este sentido, y ante las críticas planteadas por el PSOE al término de su comparecencia, a petición propia, ante la comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ha pedido que se le reconozca, "al menos, un acierto", pues "es imposible hacer nunca nada al gusto de quienes están permanentemente insatisfechos".

De igual modo, ha pedido también que, aunque desde la discrepancia, se eviten las descalificaciones, y ha mostrado su hartazgo ante las "permanentes alusiones" a la "relación matrimonial" con su socio de Gobierno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que considera que "no aporta nada al debate de los proyectos de transparencia".

No obstante, ha insistido en que ambos continúan siendo las mismas personas que hace dos años: "socios leales a un pacto con cien medidas y a un reparto de tareas" en un camino en el que ha acusado a los socialistas de "intentarlo todo para provocar la deslealtad" aunque ha pedido no centrar la intervención en este asunto, pues "no resultaría ejemplificador ni gustaría a los ciudadanos". "Acabaríamos hablando incluso de los baños de esta casa si entramos en cómo se lograron las deslealtades en la moción de censura", ha zanjado Igea.

Por último, en referencia a las acciones de su consejería en materia de memoria histórica, ha incidido en que ha dejado claro su compromiso con la reparación. "Nuestra historia está llena de víctimas y verdugos, pero también, en su inmensa mayoría, de gente a la que le repugnan los verdugos de una y otra condición. Yo siento la misma repugnancia por todos y, de estos verdugos de hoy en día, algunos se sientan con ustedes", ha afirmado, en alusión al PSOE.