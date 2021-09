Gómez presenta una llista plural per al PSPV de València amb "referents" com Soler

Es tracta d'una llista "de consens i acord" que ella lidera i que pretén representar a la pluralitat i diversitat del PSPV, "un partit fort i cohesionat", ha declarat després de presentar els noms en la seu.

Gómez ha garantit que els delegats tractaran d'enfortir la presència del 'cap i casal' dins del projecte socialista que lidera Ximo Puig a la Generalitat, de cara a una resposta "justa i social" a la crisi. S'ha compromès al fet que València siga un dels motors de recuperació que ajude al fet que "no quede cap família arrere".

En aquesta línia, ha assegurat per a ella era important estructurar el projecte polític comptant amb "referents" com el conseller Soler o persones amb experiència que han liderat el partit en altres ocasions com Joan Calabuig o Salva Broseta.

La candidatura inclou "referents de barri" i persones amb responsabilitat d'estructura i d'organització, com el president o el secretari d'Organització, José Muñoz. També està integrada pel conjunt del grup municipal socialista que "treballa en el dia a dia de la gestió a l'Ajuntament".

Com a número dos, el titular d'Hisenda ha traslladat el seu suport al projecte encapçalat per Gómez en la ciutat i per Puig a la Comunitat: "Estem en condicions de demostrar a l'opinió pública que aquest partit és un partit fort, un partit integrat i al servici de la ciutadania".

Soler ha coincidit que els socialistes estan centrats a treballar "de la millor manera possible", dins d'una candidatura que pretén sumar; "sumar energia, sumar talent perquè el projecte socialista encapçalat per Puig vaja avant".