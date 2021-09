València es presenta en París com a destinació turística gastronòmica

L'esdeveniment -organitzat anit per València Turisme i Visit València, sota la marca Delicious València- va comptar amb l'assistència de l'ambaixador permanent d'Espanya davant l'Unesco, Andrés Perelló; la directora de l'Oficina Espanyola de Turisme de París, Mª José Gómez; el diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor; i el regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García; a més del director de la Guia Internacional Michelin, Manuel Fabián, representants del turisme i la gastronomia de diverses entitats valencianes, turoperadores i mitjans de comunicació francesos.

La presentació de la destinació gastronòmica València va consistir en una introducció institucional sobre la ciutat i la seua província, seguida d'una degustació d'entrants i arrossos tradicionals valencians (paella valenciana i arròs del senyoret), elaborats pels xefs Francisco Alapont, del restaurant Peque Casa Nostra, i David Zorrilla, del restaurant Casa Salvador.

Tot açò acompanyat amb vins i caves d'Utiel-Requena i organitzat en col·laboració amb el Club d'Artesans de l'Arròs de Cullera, la Ruta del Vi d'Utiel Requena i l'Associació del Cava d'Utiel-Requena.

El diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor, va agrair la col·laboració de la Delegació Permanent d'Espanya davant l'Unesco per a organitzar aquest acte, "amb el qual busquem projectar una part de la grandiositat de la gastronomia valenciana en viu i promocionar València com a destinació turística única, autèntica, amb productes excel·lents, grans professionals i una cultura culinària singular", va manifestar.

"Hui volem inspirar als nostres veïns francesos -i un dels nostres mercats més importants- a través dels sentits, perquè coneguen de primera mà una de les claus d'una destinació propera, amb el qual tenen bones connexions i al que li uneix la dedicació i la moixaina al producte local, a la seua posada en valor i a la seua defensa com a exponent de tota una forma de ser i viure", va agregar el responsable de la marca València Turisme de la corporació provincial.

D'altra banda, Emiliano García, regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, va posar de manifest "l'important moment que està vivint la gastronomia valenciana i l'orgullosos que d'açò ens sentim els valencians i valencianes. Per a nosaltres, el nostre patrimoni gastronòmic és un dels nostres elements que ens defineix com a poble i a través del qual es vertebra la nostra mil·lenària història".

"A la nostra herència gastronòmica s'ha sumat el bon fer, la creativitat i el talent dels nostres cuiners, que han sigut fonamentals per a arribar a la revolució gastronòmica que està vivint el nostre territori i per la qual la ciutat ha sigut mereixedora per a acollir la celebració de la Gala de la Guia Michelin Espanya&Portugal 2021" va afegir García.

WORLD PAELLA DAY

"Per açò, a les portes de la quarta edició del World Paella Day hem volgut pa França, un de les icones de la gastronomia mundial, la paella valenciana", va concloure.

Aprofitant la seua visita a París, els representants institucionals valencians han assistit aquest divendres al festival francés d'alta cuina 'Taste of Paris', de la mà de Luis Valls, xef del Poblet, restaurant amb dos estreles Michelin a València. Valls ha donat una masterclass en l'espai de València en el recinte, cuinant un arròs de guirra i oliveres.