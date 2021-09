Marion Cotillard afirma que siempre siente "la presión de estar a la altura" cuando inicia el rodaje de una película

Cotillard ha ofrecido una rueda de prensa en el marco del Zinemaldia, donde ha asegurado que ha habido "un antes y un después" tras ser premiada con un Óscar en 2008 a la mejor actriz por su interpretación de la cantante francesa Edith Piaf en 'La Vida en Rosa', ya que este galardón le abrió las puertas a "un cine más internacional".

"Soy de una generación que creció con el cine americano y nunca hubiera soñado poder hacer cine con ciertos actores o directores, y el Óscar me abrió el paso a esas personas y a lograr mi sueño de una forma más grande", ha expresado.

La intérprete gala ha mostrado también su faceta más feminista defendiendo el papel de la mujer en la industria del cine. En esa línea, ha señalado que se vive una "época diferente", ya que en los años 40 o 50 "se fabricaban estrellas", mientras que ahora "la vida de familia se celebra" y las actrices pueden tener "una vida privada".

"Sin vivir una vida de cierta normalidad, yo no encontraría la inspiración ni el deseo de estar en un plató y encarnar a un personaje", ha afirmado Cotillard, quien ha señalado, además, que le gusta poder ponerse en la piel de personajes "muy alejados" de su forma de ser, algo que es posible teniendo una vida familiar.

Además, ha destacado el "gran lujo" que supone que los actores, al menos en su caso, tengan la capacidad de "poder decidir con quién trabajar".

También ha defendido la importancia que han tenido movimientos como el 'Mee too', y se ha congratulado por poder haber vivido "una verdadera revolución intensa". "Cuantos más papeles para mujeres hay, más se habla de las mujeres, más cambia la mirada y menos cosas son toleradas. Hoy estamos cambiando el sistema patriarcal en el que vivimos y la mujer tiene que vivir el lugar que se merece", ha subrayado.

Preguntada por el cine francés y la importancia que en el país galo dan al séptimo arte, Marion Cotillard ha recordado que Francia "es el país donde se creó el cine" y está "en el ADN" del mismo, al tiempo que ha destacado que se benefician del "gran apoyo" del Gobierno para tener una "riqueza cinematográfica". Asimismo, ha señalado que, pese a que la producción en España es "menos prolífica", hay un "cine maravilloso en este país".

Finalmente, en referencia a su papel de productora en la película 'Bigger than us' que se proyecta en el Festival, ha afirmado que "con los documentales se aprende mucho" y ha destacado que el hecho de poner su nombre en una película "es poner un foco de luz" sobre la misma.

"No es una responsabilidad o un deber. Siempre me ha gustado apoyar a quien quiero y admiro, y como productora me permite una aventura maravillosa. Lo he hecho también de forma egoísta porque me beneficio también de ello", ha aseverado.