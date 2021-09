Gran Canaria, elegida como escenario de más una decena de reality shows internacionales durante 2021

Así, televisiones de países como Holanda, Bélgica, Italia, España o la Republica Checa que están viendo en Gran Canaria el plató perfecto para desarrollar este tipo de formatos.

'Love Island', 'Are you the one', 'Paradise Hotel', 'Ex on the Beach' o 'Rabia 2' son algunos de los formatos que se han rodado a lo largo del presente año 2021, y sirven a la isla para posicionarse a nivel internacional, promocionando además su fortaleza turística.

Por su parte, Macaronesia Films ha resaltado que los HUB's que lleva a cabo junto a la holandesa ITV operan a modo de estudios estables para este tipo de proyectos.

De esta manera, ofrecen el destino a productoras internacionales de televisión que quieran ofrecer en sus países la emisión de estos formatos, lo que permite una mayor eficiencia al consolidar una infraestructura y el 'know how' en la isla.

El desarrollo de este tipo de rodajes también supone un revulsivo para la actividad económica en Gran Canaria, pues en cada uno de estos formatos trabajan entre 60 y 100 personas, además de un gran numero de proveedores locales que durante los momentos más difíciles de la pandemia han podido mantener su actividad gracias a este tipo de rodajes.

Finalmente, una de las claves del éxito de Gran Canaria como destino de rodajes ha sido la seguridad sanitaria y jurídica que ofrece el destino frente a otros destinos competidores como Tailandia o el Caribe, lo que, en los momentos de mayor incertidumbre, ha permitido una desviación de proyectos de estos destinos hacia la isla.