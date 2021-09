Vox mantiene que el alcalde "desconoce la historia de su ciudad" y le pedirá explicaciones en Pleno

Según ha indicado Vox en una nota, Cuenca apuntaba a que "nuestra ciudad fue capital del reino de Al-Ándalus, cuando en realidad fue capital del Reino Zirí de Granada, o que la Alhambra se construyó un siglo antes, aunque esto puede responder a que se le dan mal las matemáticas, pese a ser profesor".

En este contexto, el Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha remitido un burofax, con certificado de contenido y acuse de recibo, al alcalde para "evitar una nueva espantada como la que realizó durante el Pleno ordinario de julio, evitando la pregunta que se le formulaba": "A la vista de la invitación cursada a Federico Chiesa, internacional italiano de fútbol para visitar la Alhambra. ¿Podría comprometerse a invitar a nuestra selección nacional para que sean ellos los que hagan publicidad de nuestra ciudad a ese jugador italiano?".

En la carta que el regidor había dirigido a un jugador de fútbol italiano "aseguraba que la Alhambra había sido capital de Al-Andalus y el monumento tiene 900 años de historia, cuando tiene menos de 800". "Francisco Cuenca no va a esquivar las preguntas de Vox: Puede huir del Salón de Plenos para no responder en público y evitar el ridículo ante los corporativos; puede intentar escaquearse para no contestar ante cámaras de la televisión pública municipal que emiten en directo los plenos", ha señalado Miralles.