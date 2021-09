María Ripoll arranca el rodatge de 'Nosotros no nos mataremos con pistolas'

La pel·lícula -produïda per Lina Badenas per a Turanga Films i Belén Sánchez per a Un Capricho de Producciones- es desenvolupa en un poble costaner de tradició de pescadors en el qual es retroba un grup d'amics després d'anys sense veure's per a celebrar una especial efemèride.

La cinta està escrita per Víctor Sánchez i Antonio Escámez i és l'adaptació per a la gran pantalla de l'obra teatral homònima de Víctor Sánchez Rodríguez, guanyadora del Premi Max Millor Autoria Revelació 2016.

Des del seu debut en el cinema amb 'Lluvia en los zapatos', María Ripoll s'ha convertit en una de les directores més taquilleres del panorama nacional, amb títols com 'Ahora o nunca' o 'No culpes el karma de lo que te pasa por gilipollas'. La realitzadora considera que aquesta nova pel·lícula "és un retrat generacional de rabiosa actualitat, un drama amb bones dosis de comèdia que, per moments, pot ser esquinçadorament nostàlgica", explica en un comunicat.

'Nosotros no nos mataremos con pistolas' gravita entorn de la joventut perduda, al mateix temps que s'esfuma i que s'intenta recuperar, sovint de forma desesperada, i a la capacitat i necessitat també cada dia més actual de reinventar-se.

A les productores, Lina Badenes i Belén Sánchez, que juntes ja van produir 'La inocencia', de Lucía Alemany, aquesta història les va atraure immediatament pel seu to "coral, estiuenc i àcid". "Pertanyem a una generació que ha pogut reivindicar la diferència i volem posar el focus en qüestions clau del nostre temps, i fer-ho de forma interessant i, alhora, divertida i descarada", assenyalen.

'Nosotros no nos mataremos con pistolas' és una producció de Turanga Films i Un Capricho de Producciones i compta amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura, l'Institut Català dels Empreses Culturals, Televisió de Catalunya, À Punt Media i IB3, amb la producció associada d'AMC i Pasarela i el patrocini de Vermú de Reus i Cerveza Turia. L'encarregada de la distribució serà Filmax.