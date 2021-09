Alcoi recupera la tradicional romeria al santuari de la Font Roja després de 3 anys sense celebrar-se

Així, el rector José Luís Llopis ha assenyalat, en un comunicat de l'organització, que "aquest diumenge recuperem la celebració de la romeria a la Font Roja, encara que amb mesures especials per la pandèmia".

També ha explicat que "l'última edició va ser en 2017 ja que en 2018 va ser suspesa per les fortes pluges, en 2019 per les males condicions en el camí degut, igualment, a les pluges de dies anteriors, i finalment l'any passat, per la pandèmia".

Per açò, aquest diumenge, a primera hora del matí eixirà la romeria -que commemora la troballa en el segle XVII de la Mare de Déu dels Lliris- des de la parròquia de San Mauro i San Francisco. Al pas de la romeria pel cementeri es resarà un respons en memòria dels difunts.

Sobre les 10:30 hores està previst que arribe la romeria al santuari i posteriorment se celebrarà una eucaristia amb aforament limitat en la plaça de l'ermita que romandrà oberta fins a les 18 hores, ha afegit.

S'ha establit un protocol de seguretat per a participar en la romeria que inclou mesures com l'ús obligatori de la mascareta. A més, no participarà la imatge de la Mare de Déu pel que no tindrà lloc un acte de recepció.

Per açò, i per a evitar aglomeracions, també s'ha establit un servici d'autobusos des de les 6.30 hores del matí fins a les 18 hores de la vesprada, de manera ininterrompuda, cada 20 minutos. A més, des de l'organització es recomana que es puge de forma escalonada al santuari.