La indignación de una vecina con la solución que le han dado tras instalar un carril bici en la puerta de su casa

El PSOE del Ayuntamiento de Almería ha denunciado la situación de una vecina a la que el Consistorio, en manos del Partido Popular, ha instalado un carril bici justo en la puerta de su casa en la calle Isla de Dragonera, en Almería.

El grupo municipal del PSOE en Almería publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde explica la surrealista situación de la mujer y la aún más surrealista solución que le ha dado el Ayuntamiento: un paso de peatones. "La solución que le ha dado el Ayuntamiento a esta señora; le han puesto un paso de peatones, ahora si le atropellan, el responsable es el del patinete", comenta la persona que grabó el vídeo. "La solución es ninguna", señaló por su parte la dueña de la casa.

🚲🛑 Esta es la solución del alcalde a los problemas de sus vecinos 🤦 Calle Isla de Dragonera 👇 pic.twitter.com/ZQ7ZOhb5D1 — PSOE Ayto Almería (@GMS_Almeria) September 16, 2021

El vídeo ha provocado la indignación de los usuarios que no entienden cómo han podido colocar un carril bici justo en la entrada a una casa ni el sinsentido de pintar un paso de peatones de la puerta de la vecina al otro extremo del carril bici.

Una ubicación que conlleva a la vecina a un peligro real de atropello y que lo sufre cada vez que quiere entrar o salir de su vivienda. La mujer, además, detalla en la grabación que ya ha discutido con las personas que pasan por el carril. “Se paró una muchacha y me dijo, mire usted, yo paso por donde han hecho el paso. Mía no es la culpa. Y yo dije, pues llevas razón”, señaló la vecina.

"La culpa no es del que pasa en patinete o en bici, que pasan por donde tienen que pasar, la culpa es del que lo ha hecho", denuncia en dicho vídeo la vecina afectada. "Si a mí me atropellan, me quedo lista", agrega.