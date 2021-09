Estela Grande, muy enfadada con Miguel Frigenti, le manda una dura advertencia: "A cada cerdo le llega su San Martín"

Miguel Frigenti es conocido por ser uno de los colaboradores más despiadados de Mediaset. El periodista ha sido uno de los comentaristas más temidos de los concursantes de realities en los últimos años y ahora es él mismo el que ocupa el puesto que tantas veces ha criticado. Estela Grande ha hablado sobre la delicada posición en la que se encuentra.

La que fuera concursante de GH VIP ha publicado este viernes un video en su cuenta de mtmad hablando sobre la opinión que tiene sobre cada concursante de Secret Story. Justo después de la brutal pelea que Frigenti protagonizó en la noche del jueves en la primera gala, Grande le ha advertido al concursante que tenga cuidado.

La influencer no ha ocultado al mostrar su animosidad: "Es una persona tan falsa, a mí no me gusta". "A mí me puso fina en mi reality", ha recordado y por eso le advierte: "A cada cerdo le llega su San Martín, no puedes escupir hacia arriba porque te va a caer un gapo enorme".

"Ya puedes hacerlo bien guapo, porque como lo hagas mal la que te va a caer... te vas a cagar", le ha dejado saber. Estela, muy amiga de Alba Carrillo, no le va a dejar pasar ni una y espera lo mismo del resto de comentaristas de Telecinco.

¡No se salva nadie de #Secret17S! 🤭 @estelagrandeg raja de TODOS los concursantes: "Hay gente que quiere televisión por encima de todo" 💥

➡️ https://t.co/opttuRdq0l ⬅️ pic.twitter.com/E1pj6c85I3 — mtmad (@mtmad) September 17, 2021

Precisamente, ha mencionado que Lucía Pariente es su "ganadora" porque la "adora", igual que a su hija. Del resto de personajes no ha opinado ni en contra ni a favor aún, está a la espera del desarrollo del programa para posicionarse. Habrá que ver que opina de los actos de Frigenti en su primera semana de concurso.