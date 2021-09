CSIF urgeix Educació a donar mascaretes i gel hidroalcohòlic als centres i establir un calendari de repartiment regular

El sindicat recorda que ja va demanar, abans de l'inici de curs, que l'administració duguera a terme eixe repartiment. No obstant açò, lamenta que "no s'haja produït i que seguisca deixant que siguen els propis centres els qui hagen de garantir-se la prevenció".

CSIF insisteix, en un comunicat, en què la Conselleria, com a ocupador, està "obligada a dotar del material de prevenció als seus treballadors".

En aquest cas apunta que la mascareta, obigatòria als centres, resulta un recurs bàsic tant per als propis docents com per a l'alumnat. Per açò, exigeix a Conselleria que proporcione eixa protecció als professionals.

El sindicat considera que l'administració ja "arriba tard", doncs fa deu dies que va començar el curs escolar, i li sol·licita que "es pose al dia" i distribuïsca el material de prevenció als centres. A més, li demana que fixe un calendari de repartiment perquè eixa distribució siga regular i no escassege el material.

Finalment, assenyala que "en el passat curs escolar fins a febrer no va començar Conselleria a repartir mascaretes i que, fins a eixe mes, va recaure tota la responsabilitat en els centres, com està succeint ara".