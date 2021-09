València aprova bonificacions fiscals a empreses per contractar personal i a la indústria cultural

L'Ajuntament de València ha aprovat aquest divendres, a la Junta de Govern Local, noves bonificacions fiscals per a contribuir a l'activació i recuperació econòmica de la ciutat. Les noves mesures van dirigides empreses que contracten personal i a la indústria cultural de la ciutat.

Així ho ha indicat el regidor d'Hisenda i portaveu de l'executiu municipal, Borja Sanjuán, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. En aquesta reunió s'ha aprovat a més el preu públic de recàrregues de vehicles elèctrics a la capital valenciana o el pagament de noves ajudes parèntesis per un valor de 94.000 euros.

"Hem aprovat una modificació de l'ordenança fiscal amb un doble objectiu. El primer, introduir una millora en les bonificacions per la creació d'ocupació; hem introduït una nova escala perquè aquelles empreses de la ciutat de València que generen des d'un 5% de nous llocs de treball indefinits en aquest exercici es beneficien d'una rebaixa en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)", ha exposat l'edil.

Sanjuán ha explicat que "fins avui s'havia de modificar la plantilla en un mínim d'un 10%" i ha destacat que després de la col·laboració mantinguda amb la CEV -Confederació Empresarial Valenciana- s'ha considerat "pertinent rebaixar el llindar mínim per a acollir-se a la bonificació". "Hi havia moltes dificultats per a moltes empreses que ampliaven la seua plantilla però que es quedaven en un entorn que no arribava al percentatge d'increment anual del 10%, molt notori", ha precisat.

Així, el titular d'Hisenda ha assenyalat que el segon objectiu que es persegueix amb aquesta modificació és ajudar les empreses del sector cultural. "A més, introduïm una bonificació del 60% de l'Impost d'Activitats Econòmiques a activitats que hem considerat que pel seu interés especial en la ciutat i per haver-ho passat malament durant la pandèmia havien de promoure's".

Borja Sanjuán s'ha referit d'aquesta manera a "les indústries culturals, un dels sectors econòmics que té major capacitat de creixement, de creació de llocs de treball i de permear a l'entorn econòmic en el qual transiten". "Per això, hem decidit que es bonifique un 60% a les activitats que tenen a veure amb els teatres i sales d'actuacions permanents i musicals", ha apuntat.

El regidor ha considerat que "es tracta d'una mesura molt important" en un any que "serà el de la recuperació", en el qual des de l'administració pública es vol "contribuir a la creació d'ocupació de qualitat".

Preu de càrrega pública

D'altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat aquesta jornada el preu de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics en els punts de càrrega públics de la ciutat, com ha indicat també Borja Sanjuán Els preus s'han fixat en 0,19 euros Kw/h en els carregadors convencionals i 0.07 euros Kw/h en els carregadors de pèrgola fotovoltaica.

L'edil d'Hisenda ha subratllat que la xarxa de carregadors que s'estan instal·lant en la capital valenciana "permetrà desplegar una xarxa de vehicles elèctrics per la ciutat" i ha ressaltat que "no n'hi ha prou amb la inversió que fan els usuaris en adquirir el vehicle elèctric", per la qual cosa ha justificat la necessitat de promoure des del consistori punts de recàrrega.

Ajudes Parèntesi

La Junta de Govern Local ha acordat també un nou pagament de les ajudes parèntesi a 42 xicotetes i mitjanes empreses i autònoms de València per un valor de 94.000 euros, ha detallat el regidor, que ha afirmat que amb aquesta aportació es porten executats més de 24 milions d'euros en ajudes que han beneficiat a 10.488 empreses de la ciutat.

"Aquesta injecció de diners està ajudant a una recuperació econòmica que està sent molt més ràpida en la ciutat de València que en altres ciutats del nostre entorn, gràcies a l'esforç tant del sector privat com del sector públic", ha conclòs Sanjuán.