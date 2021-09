MásJaén.- Reyes reitera el papel fundamental de las administraciones provinciales en la gestión de fondos europeos

Así lo ha señalado este viernes en la reunión de la comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha desarrollado en Almería. Se trata de la primera que se realiza de forma presencial tras el inicio de la pandemia provocada por la covid-19.

Reyes, que preside esta comisión, ha reclamado "gestionar el 15 por ciento de los recursos que gestione el Gobierno de España, pero también el 15 por ciento de los recursos que gestionen las comunidades autónomas y que se aproveche así la experiencia de los alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas diputaciones, cabildos y consejos insulares".

"Cuando nos han dado la oportunidad en marcos comunitarios anteriores, hemos demostrado que somos capaces de gestionar, cofinanciar, ejecutar e, incluso, anticipar recursos", ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén, que ha intervenido junto a su homólogo almeriense, Javier Aureliano García.

Esta reivindicación por parte de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares se sustenta, según ha dicho, en la experiencia de estas administraciones y de los gobiernos locales en la gestión de fondos europeos -como Feder y Edusi- así como en la labor que han venido desarrollando a lo largo de toda la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

En esta pandemia, administraciones provinciales y ayuntamientos "sin estar preparados, sin manual de instrucciones y sin recursos económicos del Gobierno de España ni de las comunidades autónomas", han tenido que "afrontar con fondos propios el gran reto de dar respuesta las necesidades de la ciudadanía".

Al respecto, ha considerado que los gobiernos locales y provinciales han sido un ejemplo de que son "ese primer instrumento, la primera trinchera a la que acuden los vecinos para solucionar sus problemas".

JUSTICIA

"Por ello, creemos que es justo, pero también imprescindible que, para conseguir los objetivos que se marca la Unión Europea con los fondos de recuperación, las diputaciones, cabildos y consejos insulares tenemos que jugar un papel fundamental en la gestión de los mismos si queremos que lleguen a todo el territorio", ha afirmado.

El presidente de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la FEMP ha remarcado que estas administraciones son "parte de la solución para la recuperación económica y social y de la difícil tarea que tiene el Gobierno de España para poder ejecutar el presupuesto" que llegue de Europa y ha insistido en su papel para que esta recuperación sea una realidad.

"No habremos acabado con la pandemia mientras que de la crisis sanitaria, económica y social no hayan salido todos y cada uno de los españoles y de las españolas, ni mientras los recursos que Europa ha definido para la recuperación no lleguen hasta el último de los rincones de este país", ha asegurado.

ADHESIÓN

Entre los asuntos acordados del orden del día de la reunión de esta comisión destaca la adhesión de todos los representantes de la misma al manifiesto de los gobiernos intermedios sobre los fondos de recuperación en el que se pide que la Unión Europea reconozca a las entidades locales como aliados estratégicos en el desarrollo de los fondos.

Asimismo, en este manifiesto se solicita una dotación de los fondos Next Generation para las entidades locales y que se aseguren mecanismos de diálogo para que participen en la planificación, ejecución y seguimiento de los planes de recuperación.

En esta reunión, también se ha abordado la declaración sobre los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía Española de la FEMP en la que se pide que las entidades locales deberán percibir el 15 por ciento de los fondos que las comunidades autónomas recibirán de Europa y del Gobierno de España en ayudas directas para pymes y autónomos, 15.000 millones de euros, una vez descontados los gastos de sanidad. La distribución de estos fondos a los ayuntamientos se determinará en función de la población.