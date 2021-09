El PSPV acusa el PP de fer demagògia amb els impostos mentre "triplica el preu de les extraescolars"

Així ha rebutjat la proposta de "revolució fiscal" que ha avançat el president del PPCV, Carlos Mazón, perquè les rendes més baixes de la Comunitat Valenciana siguen les que menys impostos paguen d'Espanya.

Mentrestant, el socialista ha criticat que el preu de les classes de natació municipals a Alacant era de 69 euros la temporada passada "i enguany les famílies hauran de pagar 108 euros al quadrimestre pel que l'activitat costarà 216 euros, el triple que l'any passat".

Aquestes xifres demostren, al seu juí, que els 'populars' no estan preocupats per la butxaca dels valencians, sinó per "continuar aplicant les seues retallades per a ofegar a la classe mitjana", i que "diuen una cosa i després fan la contrària" quan governen.

Però ha posat l'accent que la Comunitat Valenciana ja ha "après la lliçó: el Partit Popular només fa política per a afavorir a uns pocs privilegiats".

"La ciutadania no oblida que, durant els anys de govern del PP a la Generalitat, els valencians amb els salaris més baixos eren els que més pagaven d'Espanya, però els valencians amb les rendes més altes eren els que menys aportaven del país", ha asseverat en el seu comunicat.

Per tant, el diputat del PSPV ha assegurat que "el discurs del PP respecte als impostos està tan buit i deslegitimat que ja no enganya a ningú". Segons les seues xifres, durant els governs 'populars', el tipus més baix de l'IRPF estava a l'11,9% i "va ser la reforma fiscal del Consell de Ximo Puig la que el va baixar quasi dos punts".

Ha destacat així que el Botànic va dur a terme en 2017 una reforma del sistema que va baixar els impostos a més d'1,5 milions de valencians i, al mateix temps, "va revertir les dramàtiques retallades que va aplicar el PP a les classes mitjanes i treballadores en plena crisi".

En definitiva, José Muñoz ha defès que la Comunitat disposa d'un sistema progressiu en el qual aporta més qui més té i en el qual "se segueixen reforçant els serveis públics per a garantir els principis d'igualtat i justícia. "Però tots sabem que la justícia del PP és seguir llastrant a les famílies per a beneficiar als qui poden pagar-se els serveis essencials", ha conclòs.