Susanna Griso revoluciona 'Espejo público' por el misterioso mensaje de su camiseta

Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y, precisamente por ello, Susanna Griso ha aparecido este viernes en Espejo público luciendo un estilo más desenfadado del que acostumbra a llevar: ha llegado al plató con una falda negra de cuero y una camiseta de manga corta en la que se leía la frase "Love is the answer".

La elección de la periodista ha sorprendido a sus compañeros, que a lo largo de la mañana le han estado preguntado por el mensaje de su camiseta. Tanto es así que el equipo de Antena 3 ha grabado, fuera del directo, el encuentro entre la presentadora y Diego Revuelta en el que esta le explicaba el porqué de su outfit.

"Te puedo decir que el amor siempre es la respuesta. Y después de un año y medio de no tocarnos necesito piel, necesito abrazos, necesito besos", ha reconocido Susanna Griso. Eso sí, ha aclarado que, aunque le guste la frase de su camiseta, no ha sido una elección hecha por ella, pues el equipo de vestuario la ha elegido por casualidad.

El misterioso mensaje de la camiseta de @SusannaGrisopor la que le han preguntado todos sus compañeros



👉@DiegoRevuelta nos ayuda a desvelar el 'enigma'https://t.co/sy2Jj3nlYQ — Espejo Público (@EspejoPublico) September 17, 2021

"Es lo que me ha elegido hoy la estilista. Los viernes siempre me pone así con vaqueros y camiseta, así que no he dado cuenta la camiseta que llevaba puesta", ha confesado la conductora de Espejo público, que, finalmente, se ha dirigido a la cámara y ha añadido: "¡Se acabó el debate!".