El PPCV proposa una reforma d'impostos perquè les rendes baixes paguen "els més baixos d'Espanya"

Així ho ha avançat el president del PPCV, Carlos Mazón, després d'una reunió amb diputats i senadors per a coordinar l'acció política. Aquesta "revolució fiscal" contempla una rebaixa completa de tots els impostos amb competència autonòmica, també per a rendes altes.

Mazón, en roda de premsa, ha defès la necessitat de baixar impostos per a aconseguir "el despertar" de l'economia valenciana, advertint que actualment la Comunitat perd competitivitat i açò llastra el creixement i l'ocupació. També creu que aquesta rebaixa ajudaria a reduir el dèficit.

En la proposta, a més de baixada dels tipus, els 'populars' proposen "per primera vegada" reduir fins a un 10% -el màxim permès per la normativa de l'IRPF per a rendes inferiors a 50.000 euros- el mínim personal de 5.550 a 6.105 euros. És la part del salari net (base liquidable) que no se sotmet a tributació per a satisfer necessitats bàsiques personals i familiars.

En conjunt, segons els seus càlculs, la reforma suposaria una baixada d'impostos de fins al 31% en les rendes més baixes. "Un jove que cobra 14.000 euros a l'any no pagaria impostos", ha il·lustrat Mazón, exigint "que el taló fiscal deixe d'oprimir el coll dels contribuents". Per a açò ha cridat a iniciar reformes similars a nivell local i nacional "si Casado arriba a la Moncloa".

A nivell municipal, la portaveu del PP de València, Mª José Catalá, ha recordat la seua proposta de reduir els impostos un 20% a les famílies i un 30% a l'activitat econòmica, advertint que "la pressió fiscal està molt per damunt de moltes ciutats, inclosa la Barcelona de l'amiga de Joan Ribó, Ada Colau".

ELS VALENCIANS, "A L'AGENDA NACIONAL"

D'altra banda, els 'populars' han acordat coordinar l'acció del seu grup en el Congrés i el Senat amb el dels Corts mitjançant trobades periòdiques. "Xafem fort a Madrid i ho anem a fer encara més perquè l'agenda valenciana marcarà l'agenda nacional", ha augurat Mazón.

Així ha exigit que l'aigua del transvasament Tajo-Segura, les infraestructures o el finançament autonòmic tinguen "el pes que li correspon" en les decisions del Govern. "Eixim pitjor cada vegada que ve un ministre", ha denunciat, rebutjant que "altres comunitats com Catalunya tinguen passada VIP" i mentrestant "el tripartit (PSPV-Compromís-Unides Podem) baixa el cap".