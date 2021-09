Pleno.- El PSOE no retira el recurso contra el contrato de limpieza y Azcón afea que busca paralizar la ciudad

Durante el pleno extraordinario sobre este asunto, en el que han salido adelante las tres propuestas de resolución presentadas por PP y Cs, que han contado con el apoyo de VOX y el rechazo de PSOE, ZeC y Podemos, el alcalde ha pedido a los socialistas que expongan los argumentos jurídicos que deberían incluir los informes para que haya un solo lote y se valorarán para incluirlos en las alegaciones que haga la Asesoría Jurídica. "Si no lo dicen, mucha gente pensará la verdad, que es solo paralizar la ciudad", ha sostenido.

Azcón ha reconocido que tienen la legitimidad de recurrir y, si ganan el recurso, el contrato se dividirá en lotes, esa es la consecuencia, que tiene que quedar clara, ha subrayado. "Si solo quieren un lote, tienen que retirar el recurso porque, si ganan en el TACPA, habrá consecuencias y se tendrá que dividir en dos lotes. Defender lo uno y lo contrario es una incongruencia", ha observado el alcalde.

En su intervención, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha incidido en que no hay seguridad jurídica y, por tanto, no lo va a retirar. "El problema es que los pliegos están mal hechos, no están motivados, ni justificados y hay que tener los mejores".

Ha arremetido contra Azcón porque "denota una actitud autoritaria y su escasa democracia le debilita y debería alegrarse de que un tribunal los pueda revisar". Ha comparado el pleno con la Santa Inquisición porque el objetivo del alcalde es "amedrentar a la oposición". Un recurso nunca entorpece la negociación colectiva, ha apostillado.

MEJORAS

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha detallado que los pliegos refuerzan las jornadas de trabajo, incluyen mejoras técnicas para el fregado y barrido de aceras y calzadas de forma mecánica, para maximizar la eficiencia y mayor comodidad de la plantilla.

Además, se renuevan todas las papeleras y contenedores, se reduce la contaminación y la huella de carbono con la recogida orgánica en toda la ciudad. También se recogen todas la peticiones de la plantilla y la no división por lotes de la contrata. Se aminora el beneficio y los gastos generales de las empresas al pasar del 15 al 6 por ciento y se ha limitado la revisión de precios.

Chueca ha pedido al PSOE que si no quieren bloquear la acción del Gobierno, retiren las medidas cautelares que recoge el recurso ante el TACPA.

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha recordado que se recupera el plan de choque que se hacía dos veces al año para limpiar solares y calles a fondo y que, además, supone crear empleo. Otro servicio "recortado" por el PSOE y que se recupera, ha dicho Rouco, es el refuerzo del fin de semana, que aumenta el 48 por ciento, junto a la no división en lotes, la sostenibilidad y los límites a la revisión de precios. Asimismo, tiene mejoras sociales demandadas por los trabajadores.

Los informes jurídicos dicen que el pliego se atiene a derecho y no hay daño patrimonial a la hacienda pública, ni lesiona la libre competencia. Le ha preguntado al PSOE a quien quieren representar con este recurso porque los trabajadores se manifiestan ante su sede.

"OPOSICIÓN A LA OPOSICIÓN"

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha mostrado su apoyo a un solo lote y no demorar la adjudicación, pero ha señalado "que no puede haber dudas jurídicas".

Bella ha considerado que al alcalde le "aburre gobernar" y que "era más feliz" en la oposición "metiéndose en el barro". Ha criticado que con este pleno extraordinario busca "hacer oposición a la oposición", que es algo "inédito" en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A su parecer, el pleno "no va del fondo de los pliegos de la contrata, sino estrategia política de PP y Cs" y ha confiado en que el TACPA resuelva a la mayor brevedad posible. También ha asegurado que el Gobierno "no logrará dividir a la izquierda".

PUEDEN ESTAR MAL

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha dicho que las dudas se podían haber debatido antes de aprobar los pliegos, que ha provocado que el PSOE lo recurriera ante el TACPA. Ha afeado la falta de información, lo que ha motivado el recurso de los socialistas y ha observado que el Gobierno PP-Cs "también tiene dudas".

Ha preguntado cómo el Gobierno de la ciudad va a justificar que un contrato mayor que el anterior no está dividido en lotes y por eso hay dudas jurídicas. Si el TACPA les quita la razón, supondrá que los pliegos están mal. Si se paraliza FCC, seguirá en reconocimientos de obligación, al haber caducado la contrata y cobrará millonadas y mantendrá a la plantilla con el salario congelado. "Este pleno es un teatrillo".

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha añadido que es un voto en contra "estructural porque atañe al derecho de los grupos de presentar un recurso" y ha aludido a las "formas dictatoriales" del alcalde.

EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha dicho que se abarata en 1,8 millones de euros el coste, se modera la progresividad de la amortización de las inversiones y cuenta con el aval de la Junta Consultiva de Contratos de Aragón, que depende del Departamento de Hacienda, como el TACPA.

Herrarte ha preguntado qué propuestas de mejora hace el PSOE porque en dos años no han aportado ninguna. "Parece que utilizan un tribunal administrativo de forma torticera para paralizar una contrata de limpieza y bloquear a un gobierno". Asimismo, les ha criticado que hayan votado "en contra de los trabajadores".

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha criticado que el PSOE pida al TACPA "que proceda a anular y dejar sin efecto el pliego de contratación y, en consecuencia el procedimiento de contratación, para que se adecue a las exigencias legales".

Ha dicho que con este recuso se conculcan los derechos de los trabajadores y, tras señalar que no le extraña que se concentren en su sede, ha pedido que a los ciudadanos "no nos tomen por idiotas".

"POCO CREÍBLES"

La portavoz del PP, María Navarro, ha dicho que es un contrato de 743 millones de euros con un ahorro 1,8 millones de euros y ha lamentado que se hayan pagado 53,8 millones de 2009 al 2018 en revisiones de precios y quedan pendientes las de 2019 y 2020.

Se ha preguntado por qué recurre el PSOE, para considerar que es para obstaculizar al Gobierno municipal y ha observado que ZeC ha perdido una ocasión para defender a los trabajadores al apoyar el recurso del PSOE y "achantarse". "Son poco creíbles con sus hechos".

QUE LO DIGA EL TACPA

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha calificado el pliego de "muy malo" y el pleno de un "trampantojo" contra el derecho a recurrir de un grupo municipal, cuando el PP en anteriores mandatos era el que más recurría. El PSOE defiende que haya un solo lote y que se justifique adecuadamente, como dice Ley de contratos municipales, ha dicho.

"Si el pliego es tan bueno, ya lo dirá el TACPA", ha zanjado, para lamentar que con este pleno "se haga un juicio sumarísimo al PSOE y se intente trasladar a los socialistas la presión de los trabajadores".

Chueca ha tildado de "lamentable" el espectáculo del PSOE, para subrayar que cumple con los avales jurídicos y técnicos. El recurso es "trágicamente" contrario a los intereses de la ciudad porque es un servicio esencial. "Solo buscan paralizar y que la ciudad esté más limpia porque no soportan que la ciudad esté mejor cuando gobernamos nosotros y no el PSOE". Les ha pedido que dejen de hacer oposición "destructiva". A su parecer, los socialistas han faltado a la palabra dada a los trabajadores sobre la no división en lotes.