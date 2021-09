El TSJCV confirma la condemna de cinc anys de presó a l'ex-marit d'Oltra per abusos a una menor tutelada

Així, la Sala desestima el recurs interposat pel condemnat i confirma la decisió de l'Audiència de València d'imposar-li cinc anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat amb prevalença a una menor.

El tribunal veu la sentència de l'Audiència "totalment correcta" tant pel que es refereix a la valoració de la prova com amb les conseqüències d'índole jurídic que lliga als fets prèviament acceptats com provats.

La víctima era una menor, tutelada per la Generalitat Valenciana i en situació d'acollida en un centre de València, i els fets van tindre lloc entre els anys 2016 i 2017, quan l'adolescent tenia 14 anys, a l'interior del propi local.

L'educador va ser jutjat en dos ocasions. En una primera, al novembre de 2019, en la qual ja se li va condemnar pels abusos. En aquesta ocasió, el TSJCV va ordenar repetir el juí per a la pràctica d'una sèrie de proves.

En la nova vista la fiscal va afegir una circumstància agreujant de prevalença. I l'Audiència li va tornar a condemnar. La sala va considerar provat que la menor, nascuda al maig de 2002 i en situació de desemparament, estava acollida en un centre de València on treballava com a educador l'acusat qui, quan estava en torn de nit, va acudir a l'habitació de l'adolescent en els moments en què estava castigada per mal comportament i li donava massatges en el coll perquè poguera dormir-se. En entre dos i deu ocasions, i pensant que estava dormida, li va agafar la mà i es va masturbar amb ella.