La Fira de les Comarques torna al format presencial del 24 al 26 de setembre a la Plaça de l'Ajuntament de València

Amb un format dinàmic i professional, la Fira de les Comarques concentrarà des de la vesprada del divendres fins a la del diumenge una àmplia oferta de productes i destinacions turístiques de les comarques valencianes. Aquesta vegada, a més, es commemorarà el Dia Mundial del Turisme que apareix marcat en el calendari el 27 de setembre.

El certamen es distribueix en dos grans espais amb prop de 85 expositors en total. En el primer, el protagonisme és per als municipis i mancomunitats, que mostren la seua oferta cultural i gastronòmica. En el segon, tenen cabuda empreses turístiques i entitats locals.

DEMOSTRACIONS I ACTUACIONS EN DIRECTE

En el seu conjunt, la Fira organitzada per la Diputació ofereix als visitants demostracions i actuacions de tot tipus, des de showcookings en directe fins al folklore representatiu de les poblacions valencianes, així com presentacions específiques a càrrec dels municipis i mancomunitats i activitats per als més xicotets.

L'objectiu de la fira és promocionar entre els ciutadans la variada oferta d'experiències i destinacions turístiques per a tots els públics que reuneix la província de València en el punt neuràlgic de la mateixa, el centre de la capital, per a posar-ho a l'abast de tots i de forma presencial, després de l'edició online del passat any.

El públic interessat podrà visitar la Fira de les Comarques el divendres 24 de setembre, de 17.00 a 21.00 hores; el dissabte dia 25, de 10.00 a 15.00 hores i de 16.30 a 21.00 hores; i el diumenge 26, de 10.00 a 15.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores.