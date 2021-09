Puigdemont llevará al Parlamento Europeo y a los tribunales el "espionaje político" de España

El expresidente catalán Carles Puigdemont indicó este viernes que llevará ante el Parlamento Europeo y ante los tribunales el "espionaje político" del que dice haber sido víctima en el marco de una "estrategia de represión del Estado español".

Puigdemont hizo este anuncio en declaraciones a la prensa en París después de ser recibido en la Asamblea Nacional por un grupo de una decena de diputados y senadores, entre los que había nacionalistas corsos, ecologistas y de la Francia Insumisa, en la izquierda del arco parlamentario.

"El espionaje político es un asunto muy grave y, cuando uno es víctima, además soy miembro del Parlamento Europeo, y tenemos pruebas, nuestro deber es denunciarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades", declaró.

Preguntado sobre la investigación en la Eurocámara por las posibles interferencias rusas en el referéndum de 2017, eludió responder directamente y se centró en denunciar "la estrategia de la represión del Estado español, que es muy sofisticada".

Precisó que esa estrategia incluye, entre otras cosas "fake news" (informaciones falsas) pero también "espionaje político de alta envergadura del que tenemos pruebas, que será debidamente denunciado, para perseguir y atacar la reputación de disidentes políticos".

También se refirió a la sustracción de datos de los móviles a través del programa informático Pegasus, desarrollado por una empresa israelí.

Aseguró que ese supuesto espionaje político "es algo que preocupa mucho, porque esta deriva europea amenaza muy seriamente la calidad de la democracia europea, y eso nos afecta a todos".

A su juicio "es inaceptable y ningún Estado del mundo, ningún Estado democrático, ningún Estado de la Unión Europea se puede permitir una actitud de ese tipo".

Puigdemont contó que el mensaje que escuchó de los parlamentarios franceses es "un compromiso muy profundo e insobornable con los derechos fundamentales y con la democracia", y que "no entran" en la cuestión de si Cataluña debe ser o no independiente.

Negó haberles pedido que intercedan ante las autoridades francesas: "Yo siempre he tenido mucha prudencia para no interferir nunca en otros países. Nunca he pedido ninguna influencia ni interferencia de ningún país, ni siquiera de Bélgica, donde vivo".

El hecho es que el diputado nacionalista corso Jean-Félix Acquaviva, el principal organizador de este encuentro en la Asamblea Nacional, señaló que van a continuar con su iniciativa, que hace unos meses había reunido a 60 parlamentarios franceses que firmaron hace unos meses un artículo en la que pedían una salida dialogada y respetuosa de los derechos fundamentales en la crisis catalana.

Acquaviva insistió en que, aunque sea un asunto que no concierne a Francia, "en sus fundamentos" es un problema que afecta a los principios europeos.

Afirmó que entre los presentes en la reunión hay "una convergencia de puntos de vista muy fuerte para que pueda haber una expresión política democrática real" en el debate sobre la crisis catalana y que "eso solo se puede hacer con el diálogo, no con la represión".

El diputado señaló que su mensaje se dirige "a las autoridades francesas para que en el marco europeo el Estado francés juegue su papel de defensor de las libertades democráticas fundamentales".