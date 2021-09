Cvirus.- La comissió interdepartamental estudiarà el passaport covid i l'administració de la tercera dosi

Així, ho ha assenyalat aquest divendres la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la roda de premsa per a informar com a portaveu dels assumptes tractats a la reunió del ple del Consell.

Al respecte, ha recordat que tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han comentat en diverses ocasions que es plantejarà exigir el passaport covid per a determinades activitats "quan tota la població susceptible de ser vacunada l'estiga per a no generar una desigualtat". Per açò, ha assenyalat que donat el ritme de vacunació es podrà abordar aquesta qüestió en la reunió de la comissió interdepartamental de finals de la setmana que vé.

De la mateixa manera, "es perfilarà" l'administració de la tercera vacuna aprovada per a residents en centres de majors i persones amb tractaments immunosupressors. Sobre aquest tema, ha recalcat, sobre els centres de majors, que l'estratègia de vacunació contra la covid "sempre" ha de seguir l'establit pels tècnics tant "per a la salut individual de cada resident com per a la salut pública" i ara "sí que hi ha informes que avalen la tercera dosi per a aquests col·lectius vulnerables".

ABRAÇADES EN RESIDÈNCIES

Oltra ha recalcat que la tercera dosi coincideix a més amb la nova resolució del seu departament, publicada aquest divendres, per als centres de majors que com a novetat principal permet de nou les abraçades sempre que l'usuari i la seua visita estiguen vacunats i sota certes condicions de seguretat. "Hui és un bon dia", ha recalcat.

"És un canvi normatiu molt esperat per a usuaris i famílies ja que s'elimina l'obligatorietat de la distància de seguretat i pot tornar el contacte i les abraçades en condicions de seguretat", ha recalcat.

De fet, ha destacat que s'estableixen mesures per a facilitar el màxim possible aquests contactes, garantint la seguretat, "després de molts mesos d'aïllament i les conseqüències que ha suposat en l'emocional, psicològic i estat anímic". Uns altres dels canvis que ha ressaltat és l'eliminació de l'obligatorietat d'ús de mascareta per a cònjuges i parelles residents.