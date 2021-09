Sofía Cristo amenaza con abandonar 'Secret Story': "No me compensa lo que he sentido esta semana"

La gala de Secret Story de este jueves fue una de las más intensas a causa de las discusiones protagonizadas, especialmente, por Cristina Porta y Miguel Frigenti. El colaborador de Sálvame estalló contra Isabel Rábago por el recurrente tema de su marcha de Ya es mediodía, y el tono de la conversación se elevó hasta el punto de que se fue del sofá chillando y enfurecido.

Sin embargo, hay personas que también se vieron salpicadas por las múltiples relaciones que mantienen con algunos compañeros. Entre ellos, Sofía Cristo, la cual nominó al periodista porque no le gustó su actitud.

Tras la finalización del programa, estuvieron hablando en privado, pero parece que la conversación no fue todo lo fructífera que esperaban. La prueba de ello es que la hija de Bárbara Rey aseguró muy tajante que quería abandonar el programa.

"Estoy intentando ir al cubo todo el rato, que estoy diciendo que me marcho de aquí", le dijo durante la madrugada a los Gemeliers. "Es que no me mola esta sensación. ¿Tú crees que a mí me compensa, en una semana de concurso, sentirme como ahora me he sentido con Miguel?".

"No tengo necesidad de aguantar nada, porque tengo una vida de puta madre fuera", continuó muy ofuscada. "No quiero tener el sentimiento de culpa, me quiero ir".

"Me quiero pirar. No tengo por qué aguantar putas mierdas de las cabezas de la gente, por mucho que lo lleve intentándolo una semana", le dijo después a Luis Rollán e Isabel Rábago. "Que me diga 'yo soy un tío de palabra', como diciendo que yo dije que no le iba a nominar y le he nominado. Pues te he nominado porque te has comportado mal".

"¿Tú crees que a mí me hace falta estar aquí? Yo lo he hecho por experiencia", aseguró. "Él me está acusando como si fuera su íntima amiga, pero amigo mío solo es Luis. Tú eres mi amiga [a Rábago], ¿pero cuándo vamos a tomar un café? Tú me llamas y yo estoy, pero no somos amigas íntimas".

De momento, Sofía Cristo aún no se ha marchado y continúa en la casa, por lo que es posible que hayan calmado su cabreo y la hayan convencido de quedarse. Aun así, habrá que esperar para ver cómo evoluciona su relación con Miguel Frigenti.