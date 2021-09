La buena convivencia en la casa de Secret Story ya ha saltado por los aires, Miguel Frigenti e Isabel Rábago se enzarzaron este jueves en una fuerte discusión que dejó con mal cuerpo al resto de sus compañeros. Frigenti arremetió contra la que fue su compañera en el programa Ya es mediodía e insinúo que su mala relación con ella y otros colaboradores hizo que él perdiese su puesto en el magazine matutino.

Isabel Rábago defendió que la salida de Frigenti fue decisión de la productora y que ella no tuvo nada que ver. En ese momento, el colaborador de Sálvame se levantó del sofá muy alterado y acusó a su excompañera en el programa de Sonsoles Ónega de hacerle la vida imposible en el trabajo; seguidamente, abandonó el salón principal entre gritos y muy alterado. La actitud del periodista creo un gran malestar en la casa e hizo que Rábago se rompiese en directo.

Este viernes, el coordinador de la sección del Fresh en Ya es mediodía ha estado como colaborador en El programa de Ana Rosa donde ha negado la versión de Frigenti que asegura que no defender a Alba Carrillo en GH VIP precipitó su marcha del magazine. Miguel Ángel Nicolás ha explicado que por fidelidad a su trabajo y a sus compañeros no puede revelar de qué se habla en las reuniones del programa, pero que lo que su excompañero está afirmando no es cierto.

"Como coordinador de esa sección no puedo contar lo que pasaba. Ahora, ¿alguien se cree que si Isabel Rábago le grita a Miguel Frigenti, Miguel Frigenti no le contesta? Entonces, no te están haciendo la vida imposible, es una pelea", ha empezando diciendo el colaborador. Miguel Ángel Nicolás ha explicado que nunca se despidió a Frigenti, simplemente, no se le renovó el contrato. Además, el tertuliano ha especificado que la llegada de la pandemia tampoco ayudó, ya que se necesitaban menos colaboradores por mesa.

"¿Alguien se cree que si Isabel Rábago grita a Miguel Frigenti, Miguel no le contesta?", Miguel Ángel Nicolás aclara el conflicto entre ambos concursantes de #Secret17S #AR17S https://t.co/QmgbGGYLcR — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 17, 2021

"Miguel está trabajando con nosotros, en esa mesa hay cuatro colaboradores, viene una pandemia, Miguel se va a trabajar al otro programa que es Sálvame, volvemos, entonces, se quita un colaborador, solo hay tres, y él como está trabajando se decide que no se renueva el contrato", ha detallado Miguel Ángel Nicolás. El tertuliano ha comentado que la actitud de Frigenti le duele ya que fue él mismo quien confió en el para que empezase como colaborador en Ya es mediodía y que no entiende sus ataques. "Si a lo mejor no hubiera estado trabajando, a lo mejor, puede que siguiera con nosotros", ha añadido.