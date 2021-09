Blanco asegura que las residencias recuperarán la normalidad "desde la prudencia" en función de la evolución

Blanco, en el marco de un acto de presentación de la campaña para difundir en Valladolid la figura del asistente personal de Predif, se ha expresado así en referencia a la relajación de medidas en Castilla y León a partir del próximo martes, 21 de septiembre.

En este sentido, ha señalado que inicialmente las residencias se van a regir por guía de actuaciones que se actualiza periódicamente en función de la situación en cada momento y, por el momento, seguirán como hasta ahora y se regirán por la última guía, del 19 de agosto, en la que se pedía extremar precaución con salidas y visitas que, aunque no estaban prohibidas, se realizaban con cita previa, pero manteniendo las medidas de seguridad.

La consejera ha incidido en que se trata de un colectivo "vulnerable" y por ello "es prudente" seguir manteniendo esas medidas y en función de cómo evolucione la situación se irán flexibilizando hasta volver a la normalidad.

Isabel Blanco ha pedido mantener "el sentido común" y "la lógica y la coherencia", porque "evidentemente" no se controla si se da un abrazo a los mayores cuando salen, y ha recordado que actualmente los residentes reciben las visitas de familiares con cita previa, sin limitación del número de personas que pueden ir con ellos y salen perfectamente.

Sin embargo, no se permite, por ejemplo, subir a las habitaciones para que no haya tránsito continuo de personas en el centro, por lo que ha insistido en que se irá recuperando la normalidad "desde la prudencia" porque "son los más vulnerables y las personas que más patologías tienen", no sólo COVID, sino otras enfermedades que pueden coger o contagiarse como la gripe.

TERCERA DOSIS

Precisamente en cuanto a la vacunación de la tercera dosis, la consejera se ha mostrado "segura" de que se pondrá "en próximas fechas" y ha asegurado que Sanidad trabaja para ponerla cuanto antes, para lo que se cuenta con el operativo y los datos de los residentes después del trabajo realizando con la primera dosis.

Sin embargo, ha recordado que será Sanidad la que organice esta vacunación dentro de su planificación, ya que además se ha aprobado este mismo jueves, y serán los criterios sanitarios y ese departamento el que determinará si se prioriza la inoculación de esta dosis de refuerzo o se compagina con la de la gripe.

Blanco ha recodado que en la Junta han insistido en que se debe poner antes de que llegara el invierno y hubiera otras patologías que se pudieran confundir con COVID y, una vez que se ha autorizado, está "segura" de que se empezará a poner en breves fechas. "Lo importante es que se ponga", ha agregado.