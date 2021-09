La Comunidad inicia los colectores Norte y Sur de San Javier para minimizar el daño de lluvias torrenciales en Mar Menor

López Miras ha visitado este viernes las obras acompañado por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y destacó que se trata de trabajos "muy importantes y muy necesarios. Vamos a completar una red de colectores subterráneos que nos van a permitir solucionar los problemas de inundaciones y encharcamientos en toda la zona urbana del municipio, y evitar así que esos primeros arrastres lleguen al Mar Menor y puedan dañar el ecosistema".

Además, ha informado de que a la red de colectores "se sumará un embalse de laminación que recogerá las primeras aguas de escorrentía para su depuración y posterior utilización en regadío", y recordó que "estas obras están contempladas dentro del Proyecto Vertido Cero, en lo que corresponde a la Comunidad. Nosotros sí las estamos ejecutando", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

PLAZAS ESTRUCTURALES EN LA CONSEJERÍA DE AGUA

El jefe del Ejecutivo regional también ha dado a conocer que la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Comunidad, reunida esta misma mañana, ha aprobado la creación de 31 plazas estructurales en la Consejería de Agua, "tanto para la protección y regeneración del Mar Menor como para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de las competencias y trabajos que el Ejecutivo regional quiere asumir, ante la inacción del Gobierno central".

En concreto, la plantilla para la protección y regeneración del Mar Menor se refuerza con nueve técnicos superiores jurídicos, un técnico superior económico, cuatro ingenieros superiores agrónomos, siete ingenieros técnicos agrícolas, cuatro biólogos, dos agentes medioambientales, tres técnicos ambientales y un ingeniero de caminos.

"Estamos actuando, poniendo en marcha medidas y llevando la iniciativa en la recuperación del Mar Menor", ha señalado López Miras, quien ha manifestado su deseo de que "el Gobierno central no eluda ningún tipo de responsabilidad. Tres semanas después de la visita de la ministra Ribera, no han puesto en marcha ninguna actuación ni han tomado ninguna decisión, y no hay tiempo que perder. Nos estamos jugando mucho".

"Nuestra voluntad de colaboración y de coordinación con el Gobierno central es evidente", ha afirmado López Miras, "pero si tres semanas después no han movido un dedo, lo que les pedimos es que permitan al Gobierno regional hacerlo. Estamos dispuestos a asumir actuaciones de su competencia y a pagarlas", ha concluido.

Ha recordado que "la semana pasada se aprobó precisamente un decreto ley en la Asamblea Regional, con el voto en contra de PSOE y de Podemos, para reducir a la mitad todos los procesos sancionadores y los procesos de restitución de los regadíos ilegales".

"No deja de ser soprendente que el PSOE; que es el partido de la ministra Ribera y de Pedro Sánchez, votara en contra de que se acorte el plazo para eliminar los regadíos ilegales en la Región de Murcia, sobre todo, en el entorno del Mar Menor", según López Miras.

"Son las bases con las que tenemos que trabajar", ha señalado el presidente del Gobierno regional, que ha celebrado que, gracias al "respaldo mayoritario" de la Asamblea Regional se aprobó ese nuevo decreto ley que introduce esta cuestión en la ley de protección del Mar Menor "para reducir a la mitad todos los procedimientos sancionadores".

"Se han iniciado y se están tramitando absolutamente todos los expedientes que nos han comunicado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que son 113, con 2.130 hectáreas de regadío ilegal; cada uno en distintas fases", porque "hay una ley que está por encima de cualquier ley autonómica que confiere seguridad jurídica al administrado y tiene capacidad para recurrir y llevar a los tribunales esas resoluciones".

No obstante, ha preguntado "qué más se va a hacer" una vez que están iniciado el 100% de los expedientes para eliminar el regadío ilegal en el entorno del Mar Menor. "Porque cada vez que hacemos propuestas nos encontramos con una pared enfrente, la del Ministerio, que solo habla de esto", ha lamentado.

"Bueno, puesto ya está el 100% de los expedientes iniciados y se están tramitando", según López Miras, quien pregunta si se va a hacer algo con la gola de Marchamalo; si se va a hacer algo con la limpieza de los fangos y los lodos; si se va a hacer algo para que hoy no entren 30 millones de litros de agua dulce y 5 toneladas de nitratos por la rambla del Albujón".

"No podemos esconderlo todo en los regadíos ilegales, que hay que perseguirlos y que los estamos persiguiendo todos los que nos han comunicado; hay que hacer más cosas y el Ministerio tiene que hacer más cosas", ha concluido.