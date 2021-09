Cs exigeix a Climent que s'execute el pressupost del Bo Comerç i espera que continue en 2022

Així s'ha expressat Merino després de reunir-se aquest divendres amb Confecomerç a València. La portaveu ha assenyalat que aquest bo ha funcionat "molt bé" en algunes localitats, encara que ha criticat que no haja sigut la Generalitat qui ho gestione, la qual cosa, al seu juí, ha generat "diferències" entre municipis.

"Es tracta d'una iniciativa molt útil, que impulsa el consum i mou la roda del creixement i la riquesa, que va tirar avant gràcies a les negociacions de Cs amb el Consell l'any passat i que s'ha aplicat amb èxit en molts municipis", ha explicat Merino després de lamentar que, "no obstant açò, aquest bo no s'haja gestionat directament des de la Generalitat, tal com demanava Cs i les associacions de comerciants, la qual cosa ha suposat que alguns ajuntaments ho implanten, però molts altres no hagen pogut".

La portaveu de Cs, que s'ha reunit amb la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), acompanyada pel diputat autonòmic Carlos Gracia, ha lamentat la "falta d'escolta" per part del conseller Climent, a qui ha demanat que "deixe de posar-se medalles en parlar de consens" i que "atenga de veres les necessitats d'un sector que ho ha passat molt mal per la pandèmia i que acumula pèrdues quantioses".

"Des de Cs estarem molt atents als imports i línies de subvenció que el Consell destina al comerç en els pressupostos de l'any que vé i continuarem denunciant l'abandó de Climent cap a un col·lectiu clau a l'economia valenciana", ha conclòs Merino.